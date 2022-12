Belkin erweitert seine MagSafe-kompatiblen iPhone-Halterungen für die Funktion „Kamera Übergabe“ (Continuity Camera) und kündigt ein iPhone Mount mit MagSafe für Mac Desktops und Displays an. Diese Halterung ist aktuell nur in den USA erhältlich, dürfte jedoch in Kürze den Sprung über den großen Teich schaffen.

Belkin iPhone Mount mit MagSafe für Mac Desktops and Displays

Im Juni dieses Jahres kündigte Apple im Rahmen der Vorstellung von macOS Ventura und iOS 16 eine neue Funktion namens „Continuity Camera“ an. Gleichzeitig stellte Apple in Aussicht, dass im Laufe des Jahres ein Belkin iPhone Mount mit MagSafe für MacBooks verfügbar sein wird. Diese Halterung steht seit Oktober im Apple Online Store.

Zum damaligen Zeitpunkt gab Belkin zu verstehen, dass zukünftig auch eine Variante für Mac Desktops und Displays bereit stehen wird. Genau dieser Zeitpunkt ist nun gekommen. Über den us-amerikanischen Online Store steht nun das „Belkin iPhone Mount with MagSafe for Mac desktops and displays“ zum Preis von 39,95 Dollar an. In der Beschreibung heißt es

Die Belkin iPhone-Halterung mit MagSafe für Mac-Desktops und -Displays nutzt die Funktionen Kamera-Übergabe in der neuesten Version von macOS Ventura. Ihr könnt euer MagSafe-kompatibles iPhone mit dieser robusten Halterung für FaceTime, das Erfassen von Inhalten, Videokonferenzen und mehr ganz einfach sicher an eurem Mac-Desktop oder -Display befestigen.

Mit der Halterung könnt ihr kompatible iPhone 12 oder neuer am Mac Desktop oder einem Mac Display befestigen. Der einstellbare Betrachtungswinkel liegt von vertikal bis 25 Grad nach unten. Die Halterun ist kompatibel mit einer 1/4″ Stativschraube.