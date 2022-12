Apple TV+ hat bestätigt, dass die musikalische Weihnachtskomödie „Spirited“ zum beliebtesten Apple Original Film aller Zeiten auf dem Video-Streaming-Dienst geworden ist. Auch wenn Apple keine konkreten Streaming-Zahlen ausgewiesen hat, dürfte der Film mit Ryan Reynolds und Will Ferrell den ein oder anderen Rekord gebrochen haben.

„Spirited“ legt Start-Rekord auf Apple TV+ hin

Zum Start von Apple TV+ im November 2019 war die Anzahl an Original-Filmen mehr als überschaubar. Seitdem hat sich einiges getan und Apple ist das Thema immer seriöser angegangen. Der vorläufige Höhepunkt wurde sicherlich in diesem Jahr mit CODA und dem Gewinn von drei Oscars (u.a. für den besten Film) erreicht. Darüberhinaus tummeln sich mittlerweile viele weitere spannende Filme auf Apple TV+. Zuletzt ist Emancipation mit Will Smith gestartet.

Einen Monat ist es mittlerweile her, dass die musikalische Weihnachtskomödie „Spirited“ auf Apples Video-Streaming-Portal angelaufen ist. Gegenüber Deadline hat Apple bestätigt, dass Spirited zum beliebtesten Original Film auf Apple TV+ geworden ist. Dies impliziert gleichzeitig, dass der Film einen neuen Start-Rekord hingelegt und niemals zuvor in einem bestimmten Zeitraum mehr Zuschauer den Film gestreamt haben. Konkrete Zahlen hierzu liegen nicht vor.

Weiter heißt es, dass der neue Will Smith Film „Emancipation“ 27 Prozent mehr neue Zuschauer zu Apple TV+ gebracht hat. Dabei soll dieser Film in Deutschland, Mexiko, Brasilien, Kanada, Australien, Italien, Frankreich und Südkorea besonders beliebt sein.