Über Boom 3D haben wir in der Vergangenheit bereits sehr viel Gutes gehört. Dies liegt nicht nur an den positiven Rückmeldungen im Mac App Store (4,4 von 5 Sternen), vielmehr haben wir die Applikation bereits ausführlich getestet. Boom 3D hält in der Tat was es verspricht und verbessert das 3D-Sounderlebnis auf dem Mac. Doch nicht nur für den Mac bieten die Entwickler von Global Delight eine App an, auch für iOS und Android steht mit „Boom“ eine Applikation für das Smartphone bereit. Natürlich ist Boom 3D auch für Windows erhältlich. Mit dem jüngsten Update wurde „Boom 3D“ für den Mac noch einmal deutlich verbessert. So unterstützt die App nun beispielsweise 5.1 Multichannel-Audio.

Aktuell erhaltet ihr 70 Prozent Rabatt auf Boom 3D und habt so die Möglichkeit, 3D-Effekte von eurem Mac auf alle Kopfhörer zu bringen. Natürlich könnt ihr das Ganze 30 Tage lang risikofrei testen.

Boom 3D: Klangoptimierung für den Mac

Bei Boom 3D handelt es sich um Software, die das Audio-Erlebnis auf dem Mac verbessert. Dies umfasst übrigens alle Arten von Medieninhalten. Egal, ob ihr Musik abspielt, Filme streamt oder Videospiele spielt, die App benutzt eigens entwickelte Algorithmen, um die Audiowiedergabe zu verbessern. Am beeindruckendsten ist sicherlich, dass die Features normalen Sound in simulierten 3D Surround-Sound verwandeln. Mithilfe von Computeralgorithmen optimiert Boom 3D die Elemente des Tons, um einen detaillierteren Frequenzgang zu erzeugen. Dabei könnt ihr Aspekte wie die Audiointensität oder die Subwoofer-Verstärkung frei einstellen. Eine vollständige Klangverbesserung beim Hören mit einem normalen Kopfhörer wird auf dem Mac (und Windows) durch einen 31-Band-Equalizer erzeugt, ohne dass zusätzliche Hardware benötigt wird. Kurzum: Ihr bekommt kräftig was auf die Ohren.

Update auf Version 1.4 bringt Support für 5.1 Multichannel-Audio

Vor Kurzem wurde das Update auf Version 1.4 im Mac App Store veröffentlicht. Dieses bietet neben den üblichen Bugfixes und Leistungsverbesserungen auch noch ein paar spannende neue Funktionen. In erster Linie ist hier sicherlich die Unterstützung von 5.1 Multichannel-Audio zu nennen. Boom 3D erzeugt ab sofort ein virtuelles 3D-Surround-Gefühl, in dem es alle Audiokanäle eines 5.1 Surround-Sounds von Spielen, Musik und Filmen verräumlicht. Dies sorgt für ein noch immersiveres Klangerlebnis auf jedem normalen Kopfhörer. Das bedeutet, dass ihr für diese Art von Sound keinen neuen Kopfhörer kaufen müsst, sondern eure bisherigen Kopfhörer einsetzen könnt. Mit dem 3D Sound Panel von Boom 3D könnt ihr die verschiedenen Lautsprecher einstellen, die Intensität des 3D-Klangs und die Lautstärke des Subwoofers regeln.

Zudem kann auf 5.1-Heimkinosystemen jetzt Stereo-Audio auf allen Surround-Lautsprechern (Mehrkanalausgabe) wiedergegeben werden. Diese Option kann unter „Einstellungen“ > „Allgemeine Einstellungen“ aktiviert werden.

Fazit

Wenn ihr aus dem Sound eures Macs deutlich mehr herausholen und Entertainment noch lebendiger erleben möchtet, ohne neue Hardware kaufen zu müssen, führt kein Weg an Boom 3D vorbei. Egal, ob bei Spielen wie „Call of Duty: Black Ops 3“ oder bei dem Kriegsdrama „Greyhound – Schlacht im Atlantik“ auf Apple TV+, der virtuelle 3D-Sound macht das Erlebnis deutlich immersiver.

Boom 3D ist für Mac (erforderlich ist übrigens macOS 10.10.3 oder neuer) und Windows 10 / Windows 11 erhältlich. Aktuell gibt es eine Aktion, bei der die Entwickler Global Delight ihre App mit 70 Prozent Rabatt anbieten, so dass ihr einmalig nur 12,89 Euro (statt 42,99 Euro) bezahlt. Wer Boom 3D vor dem Kauf ausprobieren möchte, kann dies problemlos mit einer 30-tägigen Testversion tun.

