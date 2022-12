Matter ist dieser Tage in aller Munde. Anfang November gestartet, dürfte es allerdings noch einige Zeit in Anspruch nehmen, das das Ganze flächendeckend in den Haushalten angekommen ist. Nachdem Eve System kürzlich die ersten Matter-Updates freigegeben hat, hat nun Amazon bekannt gegeben, dass das Unternehmen die erste Phase des Matter-Rollouts abgeschlossen hat. Zudem hat Amazon aktuell zahlreiche Echo-Geräte im Preis gesenkt.

Amazon schließt erste Phase des Matter-Rollouts ab

Im November hat Amazon den Rollout-Plan für Matter bekanntgegeben. Nun ist die erste Phase abgeschlossen. Millionen Kunden weltweit haben dank Matter über WLAN ab sofort noch mehr Möglichkeiten, ihre Geräte zu verbinden. Unterstützt werden in der ersten Phase 17 verschiedene Echo-Geräte sowie Steckdosen, Schalter und Glühbirnen mit Android-Setup.

Zu den ersten 17 Echo-Geräten, die als Matter-Controller fungieren, zählen:

Echo (3. Generation)

Echo (4. Generation)

Echo Dot (3. Generation, 2018)

Echo Dot (4. Generation)

Echo Dot (5. Generation)

Echo Dot mit Uhr (3. Generation)

Echo Dot mit Uhr (4. Generation)

Echo Dot mit Uhr (5. Generation)

Echo Flex

Echo Input

Echo Studio

Echo Show 5

Echo Show 5 (2. Generation, 2021)

Echo Show 8

Echo Show 8 (2. Generation, 2021)

Echo Show 10 (3. Generation)

Echo Show 15

Amazon verfolgt beim Matter-Rollout einen stufenweisen Ansatz. Im ersten Schritt werden die gängigsten Gerätetypen unterstützt, während das Unternehmen gleichzeitig mit Geräteherstellern Interoperabilitäts-, Stabilitäts- und Langlebigkeitstests durchführt, um für Kunden ein reibungsloses und hochwertiges Erlebnis mit Alexa sicherzustellen. Anfang nächsten Jahres wird Amazon die Matter-Unterstützung dann auf weiteren Geräten verfügbar machen.

