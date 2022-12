Seit Sommer letzten Jahres ist bekannt, dass Apple TV+ verstärkt in europäische Produktionen investiert. So hatte der Video-Streaming-Dienst seine erste französische Originalproduktion angekündigt, ein Thriller-Drama namens „Liaison“. Nun gibt Apple TV+ einen ersten Ausblick auf die kommende Serie, die am 24. Februar 2023 ihre Premiere feiern wird.

First-Look auf „Liaison“

Apple TV+ hat einen ersten Blick auf „Liaison“ gegeben, eine neue Thrillerserie über sechs Folgen mit César-Preisträger Vincent Cassel („Black Swan“, „Westworld“) und BAFTA-Preisträgerin Eva Green („Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children“). Es handelt sich um die erste französisch- und englischsprachige Apple Original-Serie. „Liaison“ feiert ihr weltweites Debüt mit der ersten Folge am Freitag, den 24. Februar 2023. Anschließend folgen bis zum 31. März 2023 immer freitags neue Episoden.

„Liaison“ ist ein zeitgenössischer High-Stakes-Thriller, der untersucht, wie die Fehler unserer Vergangenheit das Potenzial haben, unsere Zukunft zu zerstören, und Action mit einer unvorhersehbaren, vielschichtigen Handlung kombiniert, in der „pionage und politische Intrigen gegen eine Geschichte leidenschaftlicher und dauerhafter Liebe spielen.

Neben Cassell und Green sind in der Serie auch Peter Mullan („Ozark“) César-Preisträger Gérard Lanvin („Call My Agent!“), Daniel Francis („Small Axe“), Stanislas Merhar („The Black Book“), Irène Jacob („La double vie de Veronique“), Laetitia Eido („Fauda“), Eriq Ebouaney („Rogue City“), BAFTA-Aufsteiger Bukky Bakray („Rocks“ ) und Emmy-Preisträger Thierry Frémont („Murder in Mind“) zu sehen.