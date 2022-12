Nach einer beträchtlichen Anzahl von heiß diskutierten Änderungen bei Twitter, fragte CEO Elon Musk, ob er die Kontrolle über das Unternehmen behalten soll oder nicht. Das Internet stimmte für seine Absetzung. Damit ist die Umfrage nicht so ausgegangen, wie er es sich gewünscht hat – oder vielleicht doch?

Elon Musk wird von Twitter-Nutzern als CEO abgewählt

In der von Musk veröffentlichten Abstimmung, wurde die Frage gestellt: „Soll ich als Leiter von Twitter zurücktreten?“, zusammen mit dem Hinweis, dass Musk sich an die Ergebnisse dieser Umfrage halten werde. Die Abstimmung war nicht knapp – im Endergebnis stimmten 57,5 % für den Rücktritt von Musk, während 42,5 % mit „Nein“ stimmten. Die Umfrage dauerte 12 Stunden und zählte 17.502.391 Stimmen.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Musks Frage wurde nach einer Änderung der Unternehmensrichtlinien gestellt, die es Nutzern verbot, Links zu einer Reihe anderer sozialer Plattformen zu setzen. Musk reagierte auf die öffentliche Verurteilung dieser Änderung mit der Aussage: „In Zukunft wird es eine Abstimmung für größere Änderungen der Richtlinien geben. Entschuldigung. Wird nicht wieder vorkommen.“

Going forward, there will be a vote for major policy changes. My apologies. Won’t happen again. — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Der nächste unmittelbare Tweet war seine Rücktrittabstimmung. Nachdem er die Umfrage gestartet hatte, warnte Musk die Wähler: „Wie das Sprichwort sagt, sei vorsichtig, was du dir wünschst, denn du könntest es bekommen.“

As the saying goes, be careful what you wish, as you might get it — Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022

Letztendlich bestätigt die Aktion nur das, was ohnehin geplant war. Womöglich war es sogar Musks kalkulierte Art einer dramatischen Abschiedsgeste, die in Erinnerung bleiben soll. Denn schon bevor Musk die Twitter-Übernahme abgeschlossen hatte, gab es Berichte, dass er nur vorübergehend als CEO fungieren wird. Zudem sagte Musk erst vor einem Monat vor Gericht aus, dass er plane, jemand anderen für die Leitung des Unternehmens zu finden. Genau genommen hat Musk in seinem Tweet nicht festgelegt, wann er den CEO-Posten verlassen würde, falls es die Nutzerschaft wünscht.