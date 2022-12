Elon Musk könnte kurz davor stehen, seine Amtszeit als Twitter-CEO zu beenden. Nachdem er bereits mehrfach für Unmut im sozialen Netzwerk gesorgt hatte, veröffentlicht er nun eine Umfrage, in der die Nutzer ihn als CEO von Twitter „abwählen“ können.

Ob es nun eine geplante Aktion ist, um eine ohnehin bereits getroffene Entscheidung einzuleiten oder doch tatsächlich eine demokratische Wahl. Fest steht, dass Musk mit seinem jüngsten Tweet für viel Aufmerksamkeit sorgt. So fragte der Eigentümer und CEO von Twitter am Sonntag:

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

— Elon Musk (@elonmusk) December 18, 2022