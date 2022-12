Epic Games und die Federal Trade Commission (FTC) haben sich auf einen Vergleich in Höhe von 520 Millionen Dollar geeinigt, weil der Entwickler von Fortnite gegen die Datenschutzbestimmungen für Kinder verstoßen und Spieler zum Kauf von Gegenständen im Spiel verleitet haben soll.

Epic Games muss halbe Milliarde Dollar Strafe zahlen

Wie das Wall Street Journal berichtet, umfasst die Einigung eine Rekordstrafe von 275 Millionen Dollar für angebliche Verstöße gegen die COPPA (Children’s Online Privacy Protection Rule) und 245 Millionen Dollar für eine Kaufabwicklung, die es Spielern ermöglichte, versehentlich Dinge zu kaufen.

In ihrer Beschwerde wirft die FTC Epic vor, persönliche Daten von Fortnite-Spielern unter 13 Jahren ohne das Wissen oder die Zustimmung ihrer Eltern gesammelt zu haben. Die Behörde behauptet außerdem, dass Epic jungen Nutzern geschadet hat, indem das Unternehmen den Text- und Voice-Chat in Spielen standardmäßig eingeschaltet hat. Die FTC führt an, dass „Kinder und Jugendliche in Fortnite schikaniert, bedroht, belästigt und gefährlichen und psychologisch traumatisierenden Themen wie Selbstmord ausgesetzt wurden“. Ebenfalls bemängelt wird, dass Fortnite Methoden verwendet, um Spieler zu Käufen zu verleiten. Dabei können Kinder, Käufe ohne Genehmigung ihrer Eltern tätigen.

Im Rahmen der von der FTC vorgeschlagenen gerichtlichen Anordnung muss Epic unter anderem die Erlaubnis der Eltern einholen, bevor Sprach- und Textchats für minderjährige Spieler in den Spielen des Unternehmens ermöglicht werden. Epic muss zudem alle persönlichen Daten löschen, die das Unternehmen zuvor von Fortnite-Spielern gesammelt hat, „es sei denn, das Unternehmen erhält die elterliche Zustimmung zur Aufbewahrung dieser Daten oder der Nutzer identifiziert sich […] als 13 Jahre oder älter.“

Epic hat bereits einige dieser Bedenken behoben. Anfang dieses Monats wurden sogenannte „Cabined Accounts“ in Fortnite, Rocket League und Fall Guys für Kinder unter 13 Jahren eingeführt. Bei diesen Spielerkonten werden bestimmte Funktionen wie Text- und Sprachchat, In-Game-Käufe und die Möglichkeit zum Herunterladen von Spielen, die nicht von Epic stammen, ohne die Zustimmung der Eltern deaktiviert.

Während Epic den Streit mit der FTC nun beigelegt hat, befindet sich das Unternehmen immer noch mit Apple in einem verworrenen Rechtsstreit, seit der Entwickler eine Hintertür in Fortnite eingebaut hatte, um das Zahlungssystem des App Store zu umgehen.