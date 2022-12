Um die Abhängigkeit von China zu verringern, hat Apple in den letzten Jahren einen Teil der Produktion in andere Länder verlagert. Neben Indien spielt hierbei Vietnam eine wichtige Rolle. Dabei zeigt sich, dass Vietnam das neue zu Hause für die MacBook-Produktion werden könnte. So plant Apple laut Nikkei Asia nach erfolgreichen Testläufen, einige MacBook Pro-Modelle ab Mai 2023 in Vietnam herzustellen.

MacBooks aus Vietnam

Während es das iPhone nach Indien zieht, soll das MacBook Pro verstärkt in Vietnam gefertigt werden. Pläne hierfür gibt es schon länger. Apple arbeitet schon seit fast zwei Jahren daran, die MacBook-Produktion außerhalb von China voranzutreiben. Zu Testzwecken gab es hierfür bereits eine in Vietnam betriebene Produktionslinie.

Nun macht es den Anschein, dass die Fertigungsanlagen bald für eine Massenproduktion bereit sind. Bereits ab Mai 2023 sollen MacBooks aus dem neuen Werk in Vietnam kommen. Wie groß zunächst der Anteil der in Vietnam gefertigten MacBooks sein wird, ist nicht bekannt. Zuletzt betrug das jährliche Produktionsvolumen in China etwa 20 bis 24 Millionen Laptops von Apple.

In Vietnam lässt Apple bereits mehrere Produktreihen herstellen, darunter AirPods- und iPad-Modelle. Neben den MacBooks sollen auch verschiedene Apple Watch-Modelle in Zukunft aus Vietnam kommen.