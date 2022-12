Auch in diesem Jahr nutzt Apple den gesamten Dezember für die Aktion „Apple 2022 Countdown“. Tag für Tag reduziert der Hersteller aus Cupertino einen Film. Nur heute könnt ihr euch „Tod auf dem Nil“ für nur 4,99 Euro sichern.

Ein weiterer Tag im Dezember bringt einen Film zum Sonderpreis. Das Motto lautet „31 Tage, 31 Angebote“ und am heutigen 21. Dezember könnt ihr euch das Drama „Tod auf dem Nil“ für nur 4,99 Euro kaufen.

In der Filmbeschreibung heißt es

Obwohl der belgische Meisterdetektiv Hercule Poirot (Kenneth Branagh) einen spektakulären Ägypten-Urlaub an Bord eines glamourösen Flussdampfers plant, verwandelt sich die Reise in eine erschreckende Suche nach einem Mörder, als die Flitterwochen eines Bilderbuchpaares auf tragische Weise enden. Tod Auf Dem Nil spielt vor der atemberaubenden Kulisse der Pyramiden von Gizeh und der Wüste, in welcher ein beeindruckendes Schauspiel-Ensemble agiert. Basierend auf dem beliebten Roman von Agatha Christie ist diese Geschichte von