Aqara blickt mittlerweile auf ein beachtliches Portfolio an Smart Home Produkten, die unter anderem mit Apple Home bzw. HomeKit kompatibel sind. Auch beim neuen Matter-Standard ist Aqara mit von der Partie und informierte zuletzt über die Pläne zur Unterstützung von Matter und die Integration von bestehenden und neuen Geräten. Am heutigen Tag hat Aqara nun bekannt gegeben, dass verschiedene Sonos-Lautsprecher ins Aqara System integriert werden. Dies ermöglicht zusätzliche Automatisierungsfunktionen.

Ausgewählte Sonos-Lautsprecher werden ins Aqara System integriert

Aqara und Sonos kooperieren, so dass ausgewählte Sonos-Lautsprecher in das Aqara-System integriert werden. Benutzer können diese Lautsprecher mit Aqara-Geräten verbinden und Heimaudio in ihre Smart-Home-Szenen und -Automatisierung integrieren. Beispielsweise können ihr bei eurer Ankunft zu Hause von eurer Lieblings-Wiedergabeliste begrüßt werden, da euch zum Beispiel der G3 Camera Hub erkennt und eure eigene „Welcome Home“-Szene aktiviert. Oder ihr steuert euren Sonos-Lautsprecher intuitiv mit dem neu erschienenen Cube T1 Pro, z. B. zum nächsten Titel schütteln und drehen, um die Lautstärke anzupassen.

Die gesamte Automatisierung kann in der Aqara Home-App konfiguriert werden, so dass keine Plattform von Drittanbietern erforderlich ist.

Zu den von Aqara unterstützten Sonos-Lautsprechern gehören