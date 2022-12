o2 hat kurz vor Weihnachten einen echten Knaller-Deal aufgelegt. Ihr entscheidet euch für das iPhone 13 Pro Max im o2 Free Unlimited Max (unbegrenztes Datenvolumen) und erhaltet einen 120 Euro BestChoice-Gutschein (u.a. Amazon, Douglas, About You und viele mehr). Zusätzlich könnt ihr euch 100 Euro Wechselbonus sichern. In unseren Augen stellt das Bundle aus iPhone 13 Pro Max mit o2 Free Unlimited Max eine ideale und preislich attraktive Kombination dar. Mit dem 120 Euro BestChoice-Gutschein und den 100 Euro Wechselbonus wird das Ganze noch einmal deutlich attraktiver. Wir sagen euch, was es mit dem Deal auf sich hat und wie ihr euch den BestChoice-Gutschein sichern könnt.

iPhone 13 Pro Max im Free Unlimited Max bestellen und 120€ BestChoice-Gutschein + 100€ Wechselbonus sichern

Falls es nicht zwingend das neue iPhone 14 Pro sein muss (die Lieferzeiten betragen ohnehin mehrere Wochen), dann ist der aktuelle o2 Knaller-Deal genau richtig für euch. o2 kombiniert das iPhone 13 Pro Max mit dem o2 Free Unlimited Max. Das iPhone 13 Pro Max hatten wir bis vor Kurzem im täglichen Einsatz und das Gerät kann nach wie vor überzeugen. Apple setzt bei diesem Modell auf einen A15-Chip, ein 6,7 Zoll Super Retina XDR Display mit ProMotion, 5G, 3-Fach-Kamera, TrueDepth-Kamera mit Face ID und vieles mehr. Dieses Gerät erhaltet ihr mit dem besten o2-Tarif, dem o2 Free Unlimited Max. Dieser Tarif bietet euch unter anderem unbegrenztes Datenvolumen mit 4G LTE / 5G (bis zu 500MBit/s), eine Telefon-Flat, eine SMS-Flat und EU-Roaming. In unseren Augen lässt der o2 Free Unlimited Max nur wenige bis keine Wünsche offen.

Das iPhone 13 Pro Max erhaltet ihr im Bundle mit dem o2 Free Unlimited Max für einmalig nur 1 Euro. Der monatliche Grundpreis liebt bei einer Laufzeit von 36 Monaten bei nur 64,99 Euro. Besonders spannend sind allerdings der 120 Euro BestChoice-Gutschein, sowie die 100 Euro Wechselbonus, die ihr euch im Rahmen des Deal sichern könnt. Der Weg zum 120 Euro BestChoice-Gutschein führt über diese Aktionsseite. Dort gebt ihr eure Mail-Adresse ein und werdet anschließend zur o2 Aktionsseite weitergeleitet. Den 120 Euro BestChoice Gutschein könnt ihr in Gutscheine vor Amazon, MediaMarkt, Saturn, H&M, IKEA und über 200 weitere Gutscheine umwandeln. Im übertragenen Sinne ist es bares Geld. Selbst wenn man aktuell keine konkreten Wunsch hat, nimmt man sich einen 120 Euro Amazon-Gutschein mit und setzt diesen bei einem zukünftigen Kauf ein.

So funktioniert es

Ihr besucht diese exklusive Aktionsseite

tragt eure Mail-Adresse ein, um euch den 120 Euro Gutschein zu sichern

ihr werdet auf die o2 Aktionsseite weitergeleitet und bestellt euch das iPhone 13 Pro Max mit dem o2 Free Unlimited Max

100 Euro Wechselbonus sichern

Zeitlich befristet, könnt ihr bei o2 aktuell auch von 100 Euro Wechselbonus profitieren. Diesen erhaltet ihr natürlich auch, wenn ihr euch für das iPhone 13 Pro Max mit o2 Free Unlimited entscheidet. Dies gilt bei erstmaligem Wechsel in einen o2 Free-Tarif, den o2 Grow-Tarif bzw. in einen Tarif mit o2 Free-Pro-Vorteilen mit 24 Monaten Mindestvertragslaufzeit (z.B. o2 Free M für 29,99 Euro mtl.) aus einem Vertrag, der zuvor mindestens 3 Monate bestanden hat, sowie einer erfolgreichen Rufnummern-Portierung zu o2 bis spätestens 4 Wochen nach Abschluss des o2 Vertrags. Wechselbonus wird als monatlicher Rabatt in Raten von 20 x 5 Euro auf die Grundgebühr gewährt. Natürlich könnt ihr euch den Wechselbonus auch mit anderen Smartphones oder bei SIM-only sichern.

Klingt spannend? Ist es auch. Ihr erhaltet das iPhone 13 Pro Max mit dem o2 Free Unlimited Max und unbegrenztem Datenvolumen zu einem Top-Prei-Leistungsverhältnis. Zudem könnt ihr euch einen 120 BestChoice-Gutschein (hier alle Infos dazu) und 100 Euro Wechselbonus sichern.

-> Hier geht es zum o2-Deal mit 120€ BestChoice-Gutschein + 100 Euro Wechselbonus