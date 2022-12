Der renommierte Analyst Ming Chi Kuo hat auf Twitter eine Reihe von Tweets veröffentlicht, mit denen er unter anderem das sogenannte iPhone SE 4 thematisiert. Es heißt, dass Apple die Massenproduktion, die für 2024 geplant war, entweder komplett abgesagt oder verschoben hat.

Apple wird die Massenproduktion für das für 2024 geplante iPhone SE 4 absagen oder verschieben, so gibt es Analyst Ming Chi Kuo auf Twitter zu verstehen. Es heißt, dass die Auslieferungen von Smartphones der mittleren und unteren Preisklasse wie dem iPhone SE 3, dem iPhone 13 mini und dem iPhone 14 Plus konstant unter Apples Erwartungen liegen.

Weiter heißt es, dass Apple grundsätzlich ein komplett neues Design mit vollflächigem Display für das iPhone SE 4 im Sinn hat. Dies führt im Vergleich zum aktuellen iPhone SE zwangsläufig zu höheren Kosten und somit zu einem höheren Verkaufspreis. Infolgedessen muss Apple möglicherweise die Produktpositionierung und die Kapitalrendite für den SE 4 überdenken. Die Reduzierung unnötiger Produktentwicklungskosten wird Apple laut Kuo auch dabei helfen, die Herausforderungen der globalen Wirtschaftsrezession im Jahr 2023 zu meistern.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 21, 2022