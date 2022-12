Gerüchten zufolge plant Apple die ersten OLED iPad Pro-Modelle im Jahr 2024 auf den Markt zu bringen. Samsung soll die Displays für diese Modelle in einer seiner bestehenden Produktionslinien herstellen. Nun hat The Elec erfahren, dass die Entwicklung der neuen iPad-Displays eine hohe Priorität bei Samsung hat.

Neue OLED-Panels für das iPad

Berichten zufolge beabsichtigt Apple im Jahr 2024 ein iPad mit einem OLED-Display von Samsung auf den Markt zu bringen. Apple und Samsung arbeiteten angeblich bereits im Jahr 2021 gemeinsam an der Entwicklung eines OLED-Panels. Das Projekt wurde jedoch eingestellt, da Samsung nicht in der Lage war, genügend Panels zum angemessenen Preis herzustellen.

Apple sucht nun nach OLED-Panels, die eine „Two-Stack-Tandem-Struktur“ mit zwei Emissionsschichten aufweisen, wodurch sich die Helligkeit verdoppelt und die Lebensdauer von OLED-Displays vervierfacht wird. Samsung soll aktiv an der Entwicklung dieser Two-Stack-Panels arbeiten, die das Unternehmen als T-Series (T für Tandem) bezeichnet. Durch die Verwendung von zwei übereinanderliegenden Ebenen aus selbstleuchtenden Dioden will Samsung eine Leuchtkraft von zunächst bis zu 1700 Candela erzielen. Die längere Lebensdauer soll durch die abwechselnde Nutzung der beiden Ebenen ermöglicht werden.

Auch wenn Samsung sich auf die Entwicklung der neuen Displays konzentriert, so ist es wahrscheinlich, dass die Technologie zunächst in Samsung-eigenen Produkten eingesetzt wird – das könnte bereits nächstes Jahr der Fall sein. Ab 2024 würde Apple folgen, dann womöglich schon mit einer verbesserten Generation der Tandem-OLED-Panels. Es ist zu erwarten, dass anschließend die fortschrittlichen Panels auch in MacBooks und iMacs zum Einsatz kommen.

Laut dem zuverlässigen Display-Analysten Ross Young wird Apple voraussichtlich 2024 das erste OLED-iPad Pro in den Größen 11 Zoll und 12,9 Zoll auf den Markt bringen. Ebenfalls im Jahr 2024 soll Apple mit dem 13 Zoll MacBook Air die OLED-Display-Technologie auch auf den Mac bringen.

Apple hat seine iPad- und MacBook-Produktlinien im letzten Jahr auf mini-LED-Displays umgestellt. Im Gegensatz zu mini-LED-Displays verwenden OLED-Panels selbstleuchtende Pixel und benötigen keine Hintergrundbeleuchtung, was das Kontrastverhältnis verbessern und zu einer längeren Akkulaufzeit bei zukünftigen iPad- und MacBook-Modellen beitragen könnte. Apple verwendet bereits OLED-Displays für die meisten aktuellen iPhones und alle Apple Watch-Modelle.