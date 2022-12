Die Deutsche Telekom zieht für das Jahr 2022 eine positive Bilanz. Sowohl das 5G-Netz als auch das Glasfasernetz haben in diesem Jahr einen großen Sprung nach vorne gemacht. Gleichzeitig konnte das Bonner Unternehmen sein LTE-Netz weiter ausbauen.

5G: Telekom erreicht 94 Prozent der deutschen Bevölkerung

94 Prozent der Menschen in Deutschland können heute bereits 5G nutzen. Über 80.000 Antennen funken mit 5G. Insgesamt hat das Mobilfunknetz der Telekom jetzt über 100.000 Antennen. Der Großteil der Standorte unterstützt den neuesten Mobilfunkstandard.

Auch LTE wird weiter ausgebaut, 4G deckt 99 Prozent aller Haushalte ab. Damit erfüllt die Telekom das Ziel der Auflagen aus der Frequenzauktion 2019: In allen Bundesländern erreicht die Telekom die geforderte LTE-Abdeckung von mindestens 98 Prozent der Bevölkerung mit mindestens 100 Mbit pro Sekunde. Dafür hat das Unternehmen seit 2019 rund 4.800 neue Masten in Betrieb genommen. Bis 2025 will die Telekom auch 99 Prozent der Bevölkerung mit 5G versorgen.

Ausbau im Festnetz

Nicht nur das Mobilfunknetz hat die Telekom in den abgelaufenen 12 Monaten ausgebaut, auch beim Festnetz ging es mit großen Schritten voran. Im Festnetz hat das Unternehmen sein Ziel erreicht und zwei Millionen neue Glasfaseranschlüsse für Haushalte und Unternehmen gebaut. Im kommenden Jahr will die Telekom noch mehr Tempo beim Glasfaserausbau machen. 2,5 bis drei Millionen Anschlüsse sollen dann hinzukommen und damit deutlich mehr als in diesem Jahr.

Insgesamt umfasst das Glasfaser-Netz der Telekom mittlerweile rund 690.000 Kilometer in Deutschland. In diesem Jahr sind 18.000 neue Glasfaser-Netzverteiler, also die grauen Kästen am Straßenrand, aufgestellt worden. Mit dem Ausbau in 2022 können nun insgesamt 5,2 Millionen Haushalte einen Glasfaseranschluss buchen. Bis 2024 will die Telekom insgesamt mehr als zehn Millionen Haushalte mit Glasfaser anbinden.

Datenboom im Mobilfunk und im Festnetz

Auch zum Datenverbrauch hält die Deutsche Telekom ein paar interessante Informationen parat. Das Datenvolumen ist in diesem Jahr weiter deutlich angestiegen. Im Mobilfunk sogar um mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Insgesamt gingen 2,427 Milliarden Gigabyte durchs Mobilfunknetz der Telekom. Die Dienste mit dem meisten Datenverbrauch sind Instagram (612 Terabyte pro Tag), Vorjahressieger YouTube (544 Terabyte pro Tag) und Facebook (326 Terabyte pro Tag). Den größten Sprung machten Instagram und TikTok. Nutzerinnen und Nutzer verbrauchten für beide Dienste etwa zweieinhalbmal so viel Datenvolumen wie 2021. Auch im Festnetz ist das Datenvolumen erneut angestiegen. Es lag 2022 etwa 20 Prozent über dem Vorjahr.

Auch o2 und Vodafone hatten kürzlich frische Zahlen zum Netzausbau bekannt gegeben.