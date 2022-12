Zugegebenermaßen ist es kein Hexenwerk, sein iPad oder seinen Mac zu aktualisieren. Nichtsdestotrotz sah sich Apple ermutigt, zwei Videos im deutschen YouTube Kanal des Unternehmens zu veröffentlichen, die sich genau mit dieser Materie beschäftigen.

So aktualisiert ihr euer iPad

Grundsätzlich stehen euch zwei Möglichkeiten zur Verfügung, wie ihr euer iPad aktualisieren könnt. Wahlweise entscheidet ihr euch zwischen dem drahtlosen Update direkt am iPad und der kabelgebundenen Variante über einen Computer.

Das „over-the-air“-Update findet ihr direkt am iPad unter Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate. Um euer iPad an einem Mac oder PCs zu aktualisieren, verbindet ihr das iPad mit dem Computer und nutzt je nach Betriebssystem den Finder oder iTunes, um euer iPad auszuzahlen. Dort findet ihr die Option zum Update (sollte ein Update zur Verfügung stehen). In jedem Fall solltet ihr vor dem Update ein Backup anfertigen.

So führt ihr ein Upgrade eures Mac von macOS Monterey auf macOS Ventura durch

Das zweite Video beschäftigt sich mit dem Upgrade eures Mac von macOS Monterey auf macOS Ventura. Auch dieses ist ein Kinderspiel. Ihr klickt am Mac auf Systemeinstellungen -> Softwareupdate. Hier könnt ihr nun auf das neueste macOS aktualisieren. Auch hier bietet sich in jedem Fall ein Backup im Vorfeld an.

Detailliertere Informationen findet ihr in den eingebundenen Videos.