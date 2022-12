WhatsApp hat seinem Messenger ein kleines, aber feines Update spendiert. Ab sofort ist es möglich, das Löschen von Nachrichten, die man in einem Chatverlauf nur für sich selbst gelöscht hat, für wenige Sekunden zu widerrufen.

WhatsApp bringt kleine Anpassung: „Für mich löschen“ kann widerrufen werden

Der WhatsApp-Messenger hat ein Update verpasst bekommen. Dieses müsst ihr allerdings nicht separat aus dem App Store laden, es handelt sich um ein serverseitiges Updates, welches ab sofort unter iOS und Android zur Verfügung steht.

Zur Erklärung der neuen Funktionen holen wir ein Stück weiter aus. Ihr könnt Nachrichten in einem Chatverlauf auf zwei unterschiedliche Arten löschen. Ihr entscheidet euch zwischen „Für mich löschen“ und „Für alle löschen“. Wählt ihr die erste Möglichkeit, so verschwindet die Nachricht nur in eurem Chatverlauf, bleibt bei eurem Gegenüber allerdings weiterhin sichtbar. Bei „Für alle Löschen“ verschwindet die Nachricht sowohl bei euch, als auch bei eurem Chatpartner.

Die neue Funktion „Accidental Delete“ bzw. „Versehentliches Löschen“ ermöglicht es euch, eine Nachricht, die ihr nur für euch selbst gelöscht habt, fünf Sekunden lang zu widerrufen. Anschließend könnt ihr sie dann für alle löschen. Angenommen, ihr schreibt eine Nachricht in einem falschen Chat und löscht diese wieder und klickt im Eifer des Gefechts dabei „nur“ auf „Für mich löschen“. Bis dato hatten ihr auf diese nur für euch gelöschte Nachrichten keinen Zugriff mehr, sie blieb allerdings bei eurem Gegenüber sichtbar. Nun könnt ihr eine falsch adressiere Nachricht, die ihr nur für euch gelöscht habt, fünf Sekunden lang widerrufen, um sie dann für alle Chat-Teilnehmer zu löschen? Klingt kompliziert, ist es allerdings nicht. Ein kleiner Banner erscheint, wenn ihr eine Nachricht nur für euch gelöscht habt und gibt euch die Möglichkeit zum Widerrufen. Nach fünf Sekunden verschwindet dieser und ihr habt tatsächlich keinen Zugriff mehr auf diese Nachricht.