In den sozialen Medien berichten einige iPhone 14 Pro (Max) Nutzer, dass beim Einschalten des Geräts horizontale Linien auf dem iPhone-Display aufblitzen. Es ist derzeit nicht bekannt, wie es zu der fehlerhaften Darstellung kommt, doch Apple hat bereits bestätigt, dass an einer Lösung für dieses Software-Problem gearbeitet wird.

Fehlerhafter Start-Screen ist kein Hardware-Problem

In einem Thread auf Reddit berichten vereinzelte iPhone 14 Pro Nutzer, dass beim Einschalten des Geräts eine oder mehrere grüne und gelbe Linien über den Bildschirm blinken, bevor sie ein paar Sekunden später wieder verschwinden. Laut den meisten Nutzern tritt das Problem seit dem Update auf iOS 16.2 auf, obwohl einige Nutzer berichten, dass das Problem auch bei älteren Versionen von iOS 16 auftritt.

Hier einige Auszüge aus dem Reddit-Thread:

„Bei mir wurden die Linien einmal angezeigt, nachdem ich das Telefon eingeschaltet hatte, sobald der Bildschirm mit dem Apfel-Logo erschien. Die Linien verschwanden nach 1 Sekunde.“ „Ich habe das gleiche Problem. Aber mir ist aufgefallen, dass es häufiger auftritt, wenn man Videos ansieht, bevor sich der Bildschirm ausschaltet. Wenn man es dann später aufweckt, erscheinen grüne Linien.“ „Ich habe ein ähnliches Problem auf meinem neuen iPhone 14 pro max. Habe es heute Morgen erhalten.“ „Meines macht das Gleiche, außer dass es eine einzelne weiße Linie quer über den Bildschirm ist, wenn ich das Gerät aufwecke.“

Laut den betroffenen Nutzern hat der Apple-Support sie darüber informiert, dass das Problem nicht auf einen Hardwaredefekt zurückzuführen ist, sondern auf einen Fehler in iOS 16. Ein Nutzer behauptet, ein Apple-Ingenieur habe ihm am Telefon mitgeteilt, dass Apple an einem Software-Patch für das Problem arbeitet, aber die genauen Details sind nicht bekannt.

„Ich habe es zu Apple gebracht, und sie haben eine Diagnose durchgeführt, und alles kam gut zurück (grün). Der Techniker sagte mir, dass es kein Problem mit der Hardware gibt, sondern dass es an der Software liegt.“ „Ein Mitarbeiter des Apple-Supports sagte: «Wir sind uns des Problems bewusst, und es liegt an den Treibern […] Es ist definitiv ein Software-Problem, und es wird erwartet, dass bald ein Update kommt.»“

Apple testet derzeit iOS 16.3 mit Entwicklern und öffentlichen Betatestern, aber das Update wird voraussichtlich nicht vor Anfang nächsten Jahres erscheinen. Die letzte Version von iOS 16 ist iOS 16.2, die mehrere neue Funktionen enthält, darunter Apple Music Sing, Apples neue Freeform-App und mehr.