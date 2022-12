Spotify bietet bereits eine Vielzahl von Wiedergabelisten für seine Nutzer an. Anscheinend baut das Unternehmen diese Erfahrung noch weiter aus. So berichtet Chris Messina, dass die iOS-App des Unternehmens bald mit Apples HealthKit zusammenarbeiten wird, was Workout-Wiedergabelisten auf der Grundlage von Gesundheitsdaten ermöglichen würde.

HealthKit-Integration in Spotify

Das HealthKit ist eine API, die es Apps von Drittanbietern ermöglicht, auf die Daten von Apples Health-App zuzugreifen. Wie Chris Messina auf Twitter mitteilt, deutet der in der Spotify-App gefundene Code auf eine baldige HealthKit-Unterstützung hin. Damit könnte Spotify auf Informationen zugreifen, wie z. B. wie lange der Nutzer täglich trainiert, wie hoch sein Kalorienverbrauch ist und vieles mehr. Diese und weitere Gesundheitsdaten könnte Spotify nutzen, um den Nutzern spezifische Songs vorzuschlagen, die sie beim Training motivieren sollen.

Natürlich muss jede App, die die HealthKit-API verwendet, die Nutzer fragen, ob sie ihre Gesundheitsdaten für die App zur Verfügung stellen. Das bedeutet, dass Spotify nicht in der Lage sein wird, HealthKit-Daten zu sammeln, wenn sich die Nutzer dafür entscheiden, sie nicht mit der App zu teilen. Es ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht bekannt, wann bzw. ob das Feature den Weg in die Spotify-App finden wird und wie das Unternehmen die Daten verarbeiten würde.

(Keine) Abo-Verwaltung in Spotify-App

Messina weist auch darauf hin, dass das jüngste Update der Spotify-App für iOS eine neue Seite für die Abonnement-Verwaltung enthält. Hierbei wird jedoch in der App klargestellt, dass Nutzer ihre Abonnements nicht direkt in der App ändern können. So will das Unternehmen bekanntlich die Provision von Apples App Store umgehen.

Spotify hat sich wiederholt dagegen gewehrt, dass Apple bei jedem Verkauf über den App Store eine Provision von 30 % verlangt (bei einem Umsatz bis zu 1 Mio. Dollar/Jahr 15 %). Im Jahr 2019 reichte das Unternehmen sogar eine Beschwerde gegen Apple bei der Europäischen Kommission ein.