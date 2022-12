Apple galt lange als Top-Favorit für die Übertragungsrechte des NFL Sunday Ticket-Pakets. Die National Football League und Apple waren sich offensichtlich in einigen Punkten nicht einig, was zum Abbruch der Verhandlungen geführt haben soll. Nun gab die NFL bekannt, dass US-Kunden bald die Sunday Ticket Spiele auf YouTube TV und YouTube Primetime Channels sehen können.

NFL Sunday Ticket auf YouTube TV

Einem Bericht des Wall Street Journal zufolge wird YouTube rund 2 Milliarden US-Dollar pro Jahr zahlen, um sich die Rechte an der NFL Sunday Ticket-Franchise als Teil seines YouTube TV-Dienstes zu sichern. YouTube TV ist in den USA ein kostenpflichtiges Video-on-Demand- und Streaming-Angebot.

Das NFL Sunday Ticket soll in den USA als Add-on für YouTube TV angeboten werden. Der reguläre Dienst kostet 64,99 US-Dollar pro Monat. Der genaue Preis für das Add-on bleibt zunächst unbekannt. Neal Mohan, Chief Product Officer bei YouTube, sagte zu der neuen Vereinbarung: „Wir werden in der Lage sein, diese NFL-Spiele auf eine Art und Weise zu präsentieren, wie es, glaube ich, keine andere Plattform kann“.

Ursprünglich galt Apple als Top-Anwärter auf die Rechte für das NFL Sunday Ticket. Zuletzt hieß es, dass sich Apple und die NFL nicht auf die Umsetzung eines möglichen Deals einigen konnten. So wollte Apple angeblich die Spiele für seine TV+ Kunden ohne Aufpreis weltweit anbieten. Damit soll die NFL jedoch nicht einverstanden gewesen sein, da man die Interessen von CBS und Fox, ihren weiteren Partnern für Übertagungen, schützen will. Zudem wird berichtet, dass die Vereinbarung nicht zustande kam, weil man in Cupertino offenbar Bedenken hatte, das NFL Sunday Ticket nicht in seine zukünftigen AR/VR-Plattformen einbinden zu können.

Auch wenn sich Apple diesen Deal nicht gesichert hat, so baut das Unternehmen sein Sportangebot immer weiter aus, um mehr Abonnenten für Apple TV+ zu gewinnen. Neben dem 10-Jahres-Vertrag mit der Major League Soccer (MLS) ist Apple auch eine Partnerschaft mit der MLB für „Friday Night Baseball“ eingegangen. Zudem soll Apple am Erwerb der Übertragungsrechte für die niederländische Fußballliga Eredivisie interessiert sein.