Netflix hat letzten Monat einen werbebasierten Tarif eingeführt. Ziel ist es, mehr Abonnenten zu gewinnen. Dabei versteckt das Unternehmen sogar für potenzielle Kunden das günstigste werbefreie Angebot. Das könnte auch für Apple TV Nutzer entscheidend sein, denn das Werbe-Abo lässt sich immer noch nicht auf Apples Streaming-Box nutzen.

Netflix versteckt Basis-Abo ohne Werbung

Anfang dieses Jahres musste Netflix erstmals in seiner jüngeren Geschichte einen Nutzerrückgang vermelden. Das lässt die Alarmglocken läuten und somit hat das Unternehmen gleich mehrere Maßnahmen im Strategiemeeting ausgeklügelt.

Da wäre zum einen der Schlussstrich für das Password-Sharing. Anfang 2023 soll die ungeliebte Weitergabe des Passworts ein Ende haben. Einen wichtigen Schritt ist das Unternehmen mit einem neuen werbefinanzierten Angebot gegangen, das einen Großteil der Netflix-Bibliothek für 4,99 Euro pro Monat zur Verfügung stellt. Im Gegenzug gibt es für den Zuschauer in dem Tarif 4 bis 5 Minuten Werbung pro Stunde. Wie beim Basis-Tarif ohne Werbung gibt es keine Download-Funktion und die Auflösung erreicht ebenso nur 720p.

In Zeiten, in denen man schnell eine Handvoll Streaming-Dienste abonniert hat, könnte das „Netflix Basis-Abo mit Werbung“ ein willkommenes Angebot für einige Nutzer sein. Für viele wird das werbefreie Abo für 7,99 Euro im Monat jedoch die bevorzugte Wahl sein. Doch genau dieses Angebot versucht Netflix anscheinend zu verstecken. So berichtet Tecnoblog, dass vielen Nutzern auf der Netflix-Webseite nicht mehr das werbefreie Basis-Abo angezeigt wird, wenn sie versuchen, Netflix zu abonnieren. Stattdessen sind nur noch die Optionen „Basis-Abo mit Werbung“, „Standard“ und „Premium“ verfügbar.

Das bedeutet aber nicht, dass Netflix das werbefreie Basis-Abo eingestellt hat. Es gibt immer noch eine Möglichkeit, diese Stufe zu wählen, aber sie ist jetzt in einem sehr kleinen Link auf der Netflix-Abonnement-Seite versteckt. Einige Nutzer können die vier Tarife immer noch in der Liste sehen, ohne auf einen Link klicken zu müssen. Es macht also den Eindruck, dass das Unternehmen eine Art A/B-Test durchführt. Ein gutes Zeichen für den Bestand des werbefreien Basis-Abos ist dies jedoch nicht.

Hier wird vermutlich ein Muster eingesetzt, das als „Dark Pattern“ bezeichnet wird, d. h. die Praxis, den Nutzer zu weniger interessanten oder vorteilhaften Optionen zu locken. Womöglich ist es die Absicht, diejenigen, die keinen Tarif mit Werbung wollen, zu einem teureren Tarif zu drängen.

Werbeangebot funktioniert immer noch nicht auf dem Apple TV

Als Netflix seinen werbefinanzierten Basis-Tarif einführte, gab das Unternehmen auch bekannt, dass der neue Tarif für Apple TV Nutzer erst später verfügbar sein würde. Mehr als einen Monat später ist die Situation immer noch dieselbe. Wer Netflix auf dem Apple TV sehen will, muss einen der teureren Tarife ohne Werbung abonnieren.

Das Unternehmen hat nie erklärt, warum der werbebasierte Tarif in der tvOS-App von Netflix nicht verfügbar ist. Angesichts der aktuellen Situation, in der Netflix möglicherweise den Basis-Tarif ohne Werbung in Zukunft einstellt, könnten Apple TV Nutzer gezwungen sein, die teureren Tarife zu abonnieren, wenn sie Netflix weiterhin auf dem Gerät sehen möchten. Gemessen an der Einschränkung auf eine 720p Auflösung im Basis-Tarif, ist dies jedoch auch zu empfehlen. Es sei angemerkt, dass es keine offizielle Ankündigung für einen solchen Schritt gibt.