TSMC wird im Laufe dieser Woche die Massenproduktion für die Fertigung von 3nm Chips starten. Dabei soll Apple der erste Kunde sein, der von dem neuen Fertigungsprozess profitiert. An dieser Stelle drängt sich natürlich die Frage auf, welcher Apple Prozessor der erste sein wird, der auf 3nm gefertigt wurde, und bei welchem Mac dieser erstmals zum Einsatz kommt.

Digitimes: TSMC startet diese Woche die Massenproduktion von 3nm Chips

Glaubt man einem aktuellen Bericht von Digitimes, so startet TSMC in dieser Woche die Massenproduktion seiner Chips der nächsten Generation, die auf dem 3nm Fertigungsprozess basieren. Genau genommen soll der Startschuss am kommenden Donnerstag (29. Dezember 2022) fallen. In der Vergangenheit gab es immer mal wieder Hinweise, dass die Massenproduktion noch dieses Jahr startet. In Kürze geht es los, viele Tage bleiben ja auch nicht mehr übrig, um die Massenproduktion noch in diesem Jahr anlaufen zu lassen.

Es heißt

TSMC wird voraussichtlich am 29. Dezember in Fab 18 im Southern Taiwan Science Park (STSP) eine Zeremonie abhalten, um den Beginn der kommerziellen Produktion von Chips mit 3nm Prozesstechnologie zu markieren. Die reine Gießerei wird laut Quellen von Halbleiterausrüstungsunternehmen auch Pläne zur Erweiterung der 3nm Chipproduktion in der Fab detailliert beschreiben.

Es stellt sich weiterhin die Frage, welche Apple Produkte erstmals von den neuen 3nm Chips profitieren. Beim A16-Chip des iPhone 14 Pro setzt Apple auf den 4nm Prozess. Gerüchten zufolge könnte apple erstmals beim M2 Pro auf die 3nm Technologie setzen. Dieser Chip könnte erstmals beim 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro sowie bei einem kommenden Mac mini zum Einsatz kommen. Im weiteren Verlauf des Jahres könnte dann auch der A17 Chip und der M3 Chip von dem neuen Fertigungsverfahren profitieren.