Über die Feiertage bietet Apple TV+ eine Sonderaktion für einige seiner größten Serienhits an. Bis zum 3. Januar kann jeder die erste Staffel von Ted Lasso, The Morning Show, Bad Sisters, Ein Planet vor unserer Zeit und Trying kostenlos streamen.

Bis zum 3. Januar kostenlos

Über die Apple TV-App könnt ihr ab sofort einige der besten Exklusiv-Serien von Apple kostenlos schauen. Hierfür ist kein Abonnement notwendig – einfach die App auf einem unterstützen Gerät öffnen und einen der verfügbaren Titel streamen. Die Apple TV-App gibt es für Apple-Geräte, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox, Smart-TVs und weitere Plattformen.

Kostenlos verfügbar sind bis zum 3. Januar jeweils die erste Staffel von:

Ted Lasso

Mit „Ted Lasso“ hat Apple zweifelsohne einen Hit gelandet. Neben zahlreichen Auszeichnungen, darunter elf Emmys, zwei Golden Globe Awards und ein Screen Actors Guild Awards. In der Comedy-Serie erfährt der US-Football-Coach Ted Lasso, wie es ist, einen englischen Fußball-Verein zu trainieren. Fehlendes Fachwissen gleicht er mit Optimismus, Entschlossenheit (und Keksen) aus.

The Morning Show

Auch „The Morning Show“ zählt zu Apples erfolgreichsten Original-Serien. Neben einem Primetime Emmy Award, Critics’ Choice Award und einem Screen Actors Guild Award gibt es zahlreiche Nominierungen. Die Serie fährt mit Jennifer Aniston, Reese Witherspoon und Steve Carell ein Staraufgebot auf. Doch die Charaktere haben es nicht einfach in der Drama-Serie. „The Morning Show“ wirft einen Blick in das Leben der Menschen, „die Amerika helfen, am Morgen aufzuwachen“. Das morgendliche TV-Programm fordert jedoch seine Opfer.

Bad Sisters

In „Bad Sisters“ haben die eng verbundenen Garvey-Schwestern immer aufeinander aufgepasst. Als ihr Schwager tot aufgefunden wird, leitet seine Lebensversicherung eine Untersuchung ein, um böswillige Absichten zu beweisen. Dabei geraten die Schwestern ins Visier, da sie alle einen triftigen Grund hatten, ihn zu töten.

Ein Planet vor unserer Zeit

Die Doku-Serie setzt auf CGI im großen Stil, um die Geschichte der letzten Tage der Dinosaurier zu erzählen, die von David Attenborough gesprochen wird. „Ein Planet vor unserer Zeit“ ist bereits der zweite Auftritt von Attenborough auf Apple TV+. Der legendäre Erzähler war erstmals 2021 in dem Apple TV+ Special „Das Jahr, das unsere Erde veränderte“ zu sehen.

Trying

Die britische Comedy-Serie begleitet ein dreißigjähriges Paar und zeigt, wie es ist zu lernen, erwachsen zu werden und sich niederzulassen. Im Mittelpunkt steht der verzweifelte Wunsch, ein Kind zu bekommen, was das Paar vor einige wichtige Fragen stellt.