Kurz vor dem Jahreswechsel meldet sich noch einmal Ming-Chi Kuo zu Wort. Diesmal glaubt der zuverlässige Analyst, dass Apple an einer neuen Generation des iPad mini arbeitet, die Ende 2023 oder im ersten Quartal 2024 erscheinen wird. Bei der Gelegenheit gibt er zu verstehen, dass es vorerst kein faltbares iPad mini geben wird.

Im September 2021 erhielt das iPad mini ein Redesign, den A15 Bionic Chip, 5G-Unterstützung, die Center Stage-Funktion und eine Unterstützung für den Apple Pencil der zweiten Generation. Kuo zufolge wird das nächste iPad mini einen neuen Prozessor als „Hauptverkaufsargument“ bieten.

Obwohl Kuo nicht viel zu der Ausstattung des neuen iPad sagt, könnte Apple planen, einen M-Chip in das iPad mini einzubauen. Damit würde das kompakte Tablet zusammen mit dem iPad Air und dem iPad Pro über einen Prozessor verfügen, der so leistungsfähig ist wie der in einem Mac. Der Analyst geht davon aus, dass ein neues iPad mini Ende 2023 oder im ersten Quartal 2024 auf den Markt kommen wird.

In letzter Zeit gab es des Öfteren Berichte, dass Apple an einem faltbaren iPad arbeitet. So geht beispielsweise CCS Insight Forschungsleiter Ben Wood davon aus, dass Apple zunächst mit einem iPad den Markt der faltbaren Geräte antesten will, bevor ein iPhone folgen könnte.

Ein heißer Kandidat für ein faltbares Tablet sei ein Nachfolger für das iPad mini, heißt es. Doch geht es nach Kuo, ist es „unwahrscheinlich“, dass das iPad mini bis mindestens 2025 mit einem faltbaren iPad ersetzt wird. So habe „ein faltbares iPad einen deutlich höheren Preis als ein iPad mini, so dass ein solcher Ersatz nicht sinnvoll wäre.“

