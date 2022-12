Auch wenn das Jahr 2022 noch nicht ganz zu Ende ist, nimmt Vodafone die Zeit zwischen den Tagen zum Anlass, um einen Rückblick auf das Mobilfunkjahr 2023 zu werden. Dabei zeigt sich unter anderem, dass der mobile Datenhunger weiter stark anwächst.

Mehr Daten, kürzere Telefonate & früher online

Kurz vor dem Jahreswechsel zieht Vodafone ein Resümee. Dabei zeigt sich, dass die Datennutzung im im Vodafone-Mobilfunknetz weiter rasant angestiegen ist.

Im Jahr 2022 hat das Vodafone-Netz mehr als 1,8 Milliarden Gigabyte Daten transportiert. Das sind 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Mit rund 6,5 Millionen Gigabyte rauschten die mit Abstand meisten Daten an dem Tag durchs Netz, an dem Deutschland das erste WM-Vorrundenspiel gegen Japan verlor (23. November). Zum Vergleich: An einem durchschnittlichen Tag rauschten 2022 etwa 5 Millionen Gigabyte an Daten durchs Netz. Vodafone-Kunden haben vermutlich – weil sie zum Anpfiff um 14 Uhr noch im Büro waren – mit ihren Smartphones das Spiel gestreamt und im Nachklapp besonders häufig die Berichterstattung zum Spiel konsumiert und in den Social-Media-Kanälen die ‚One Love‘-Debatte verfolgt.

Eine besonders auffällige Lastspitze zeigte sich auch im Frühjahr am 24. Februar 2022 – dies war der Tag, an dem in der Ukraine der Krieg ausbrach. Übermäßig viele Menschen griffen zum Smartphone, um sich über die aktuellen Geschehnisse zu informieren und ihr Entsetzen zum Ausdruck zu bringen.

Auch die Tageszeiten, zu denen gesurft wird, haben sich verlagert. Zwischen 7 und 9 Uhr morgens war die Datennutzung in diesem Jahr deutlich höher als noch in den vergangenen Jahren. Ein Grund hierfür könnte sein, dass sich wieder mehr Menschen auf dem Weg ins Büro machen, deshalb früher aufstehen und beim Pendeln in der Bahn das Handy nutzen, um erste Mails oder Neuigkeiten von den Freunden in sozialen Medien zu checken. Im Tagesverlauf bleiben die übertragenen Datenmengen auf einem konstant hohen Niveau. Mittags und zum Feierabend hin ab 17 Uhr ist wieder ein deutlicher Anstieg in der Datennutzung zu beobachten. Ein Bild, das dem Nutzungsverhalten vor der Corona-Pandemie entspricht.

Im Laufe des letzten Jahres wurden rund 28 Milliarden Telefonate geführt. Dabei ist die Dauer der einzelnen Telefonate weiter gesungen. In diesem Jahr dauerte ein Telefonat durchschnittlich 2 Minuten und 50 Sekunden. Zum Vergleich: 2021 waren es 3:10 Minuten, davor 3:25 Minuten und 2019 waren es 2:55 Minuten. Am längsten wurde in den vergangenen drei Jahren 2021 im Januar telefoniert, als Deutschland sich im Lockdown befand (durchschnittlich 3:40 Minuten).

Zum Abschluss noch ein kurzer Blick auf die SMS. Im Vodafone-Netz waren es im vergangenen Jahr rund 1,8 Milliarden SMS. In diesem Jahr sind es 1,7 Milliarden SMS – das sind mehr als 4 Millionen SMS-Nachrichten pro Tag.