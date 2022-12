Auch in diesem Jahr dürfte das ein oder andere iPhone unter dem Tannenbaum gelegen haben. Auf die Möglichkeit, wie ihr euren Sperrbildschirm personalisieren könnt, haben wir euch bereits informiert. Darüberhinaus hält Apple 10 hilfreiche Tipps im Umgang mit dem iPhone bereit.

Apple gibt 10 hilfreiche iPhone-Tipps

Apple nutzt seine verschiedenen YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Pünktlich zu Weinachten hat Apple ein neues Video veröffentlicht, um euch 10 hilfreiche Tipps mit an die Hand zu geben. Solltet ihr iPhone-Neubesitzer oder grundsätzlich offen für den ein oder anderen Tipp zu sein, so nehmt euch knapp 6 Minuten Zeit und lasst das Video auf euch wirken.

Folgende 10 Tipps seht ihr im Video

Motiv vom Hintergrund lösen

Fotostile bei Fotos auf dem Sperrbildschirm anwenden

Anzeige des Wi-Fi Passwortes

Zeit sparen mit Textersetzung

Stromsparmodus zum Kontrollzentrum hinzufügen

Mehrere Fotos auswählen, um sie zu anderen Apps hinzuzufügen

Kamera über den Sperrbildschirm öffnen

Text übersetzen mit Live Text

Scannen eines Dokumentes

Zum ersten Fotos springen