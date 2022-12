Berichten zufolge ist Apple „ernsthaft“ besorgt über die Verkaufszahlen des iPhone 14 Plus, der 6,7 Zoll Non-Pro-Variante der iPhone 14-Produktreihe. Aus diesem Grund erwägt das Unternehmen angeblich eine Neuausrichtung seiner iPhone-Produktpalette für das nächste Jahr.

Was wird aus dem iPhone Plus?

Apple schickte in dieser Generation das iPhone mini in Rente und brachte stattdessen ein größeres iPhone 14 Plus. Der Schritt erscheint naheliegend, auch wenn wir das kompakte Smartphone vermissen. Doch der Trend geht zum Großhand-Handy und so wollte Apple ein großes 6,7 Zoll Display auch in der unteren Premium-Preisspanne anbieten. Immerhin ist das größere Display im Pro-Segment sehr erfolgreich. Im Gegenzug machte das 5,4 Zoll iPhone 13 mini leider nur mit schlechten Verkaufszahlen auf sich aufmerksam, was die Einstellung der Modellreihe besiegelte.

Womöglich könnte das iPhone 14 Plus ein ähnliches Schicksal erleiden. Leaker yeux1122 skizziert in einem Beitrag auf dem südkoreanischen Webportal Naver (via MacRumors), wie Apple weiter verfahren könnte.

Zunächst gibt es Hinweise aus der Lieferkette, dass Apple die Pro- und Non-Pro-iPhones weiter differenzieren will. In diesem Fall könnte Apple das größere Display wieder zu einem Alleinstellungsmerkmal der Pro-Reihe machen. Es gibt jedoch auch Hinweise darauf, dass Apple eine Preissenkung des Plus-Modells in Erwägung zieht, damit das Gerät an Schwung gewinnt. Eine Preissenkung des Plus-Modells bedeutet, dass das Standard-iPhone, auch preiswerter werden könnte, es sei denn, Apple möchte den Preisunterschied zwischen den beiden Modellen verringern.

Letztendlich ist das iPhone 15 noch ein Jahr entfernt und yeux1122 hat in der Vergangenheit sowohl genaue als auch nicht zutreffende Informationen geliefert, somit sind insbesondere derart frühe Gerüchte mit einer guten Portion Skepsis zu betrachten.