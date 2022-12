Es vergeht kein Tag im Dezember, an dem Apple nicht einen oder mehrere Filme in den Fokus rückt. Im Rahmen der Aktion „Apple 2022 Countdown“ könnt ihr euch heute die „Spider-Man 3 Movie Collection“ für nur 14,99 Euro sichern.

Apple 2022 Countdown – Tag 28: „Spider-Man 3 Movie Collection“ nur 14,99 Euro

Den gesamten Dezember lautet das Motto bei Apple „31 Tage, 31 Aktionen“. Steht ihr auf Spiderman, dann könnte das heutige 3er Bundle genau richtig für euch sein. Ihr erhaltet die „Spider-Man 3 Movie Collection“ für nur 14,99 Euro. Enthalten sind „Spider-Man: Homecoming“, „Spider-Man: Far From Home“ und „Spider-Man: No Way Home“.

„Spider-Man: Homecoming“ wird beispielsweise wie folgt beschrieben

Spidey is coming home: Das coole Actionfeuerwerk führt den kultigen Spinnen-Helden zurück zu seinen Wurzeln und ins Marvel-Universum. – Nach seinem packenden Kampf mit den Avengers kehrt Teenie Peter Parker alias Spider-Man (Tom Holland) zurück nach New York zu seiner Tante May (Marisa Tomei). Unter den wachsamen Augen seines Mentors Tony Stark (Robert Downey Jr.) versucht er, sich in seinem Alltag an der Highschool zurecht zu finden. Bis der rachsüchtige Vogelmann Vulture (Michael Keaton) alles in Gefahr bringt, was Peter lieb und teuer ist.

Hinweis: Wir können euch das Bundle leider nicht direkt verlinken. Bei Interesse, ruft die Apple TV-App auf und haltet dort nach den weihnachtlichen Angeboten Ausschau.