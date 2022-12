Mit dem iPhone 14 und iPhone 14 Pro hat Apple die beiden neuen Sicherheitsfunktionen „Unfallerkennung“ und „Notruf SOS über Satellit“ eingeführt. Allerdings benötigt es nicht immer die neuesten Technologien, um im Notfall gerettet zu werden. Ein aktuell Beispiel zeigt, wie die Apple „Wo ist?“-Funktion Rettungskräften bei der Lokalisierung eines schweren Autounfalls geholfen hat.

Am vergangenen Wochenende war eine Frau in San Bernardinio (Kalifornien) in einen schweren Alleinunfall verwickelt. Sie stürzte mit ihrem PKW rund 60 Meter einen Hügel hinunter. Ihre Familie bemerkte, dass die Frau nicht an ihrem Zielort ankam. Über die „Wo ist?“-Funktion konnte der Standort der Person ermittelt werden.

Als festgestellt wurde, dass sich das Auto bzw. das iPhone der Frau abseits der zu befahrenden Straße befand, alarmierten sie den Rettungsdienst. Die Höhenretter setzten ein Seilwindensystem ein, um die Rettungskräfte zum Fahrzeug zu bringen und die Frau zu bergen. In dem begleitenden Facebook-Beitrag Feuerwehr von San Bernardino County (via Appleinsider) heißt es

Die Patientin war wahrscheinlich über Nacht in ihrem Unfallfahrzeug gewesen, nachdem sie ein Familientreffen verlassen hatte. Familienmitglieder machten sich Sorgen, nachdem sie heute Morgen nicht mit ihr gesprochen hatten, und nutzten Apples „Find my iPhone“-Funktion, um ihren Aufenthaltsort zu verfolgen. Als sie den Standort des Telefons untersuchten, fanden sie das verunfallte Fahrzeug und riefen 911 an.

Hinweis: Die „Wo ist?“ ist auf allen iPhone-Modellen installieren. Allerdings muss die Standortfreigabe aktiviert werden, damit die Familie und / oder Freunde euren Standort sehen können. In diesem Fall hatte die Frau ihren Standort mit der Familie geteilt.