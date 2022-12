Immer mehr Funktionen der Apple Watch tragen dazu bei, dass Gesundheitsprobleme frühzeitig erkannt werden. Dabei erforschen Mediziner auf der ganzen Welt, wie die Smartwatch das Leben weiter verbessern kann. Beispielsweise nutzen die Forscher der University of Waterloo in Kanada die Apple Watch für die Ermittlung des Stressniveaus, was ein wichtiger Faktor für die körperliche Gesundheit darstellt.

Apple Watch zur Stressanalyse

In einer Studie untersuchte die University of Waterloo das Stressniveau der Probanden. Mit Hilfe des EKG-Sensors der Apple Watch Series 6 fanden die Forscher heraus, dass es einen engen Zusammenhang zwischen den EKG-Daten, einschließlich der Beschleunigungs- und Verlangsamungskapazität des Herzens, und den von den Teilnehmern angegebenen Stresswerten zum Zeitpunkt der Messung gab. Anschließend wurden Algorithmen des maschinellen Lernens entwickelt, die diese Informationen nutzten, um ein Vorhersagemodell zu erstellen.

Den Stressmodellen wird eine „hohe Präzision“ attestiert. Die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Apple Watch ein „vielversprechendes“ Potenzial für die Stressvorhersage hat. Die Forscher schlagen vor, dass noch mehr Datenpunkte in die Stressmodelle integriert werden könnten, um die Vorhersagegenauigkeit zu erhöhen. So könnten zusätzliche Gesundheitsinformationen wie Schlaf- und Aktivitätsdaten einbezogen werden.

Die Forscher gehen zudem davon aus, dass die Apple Watch zur Unterstützung der psychischen Gesundheitspflege eingesetzt werden kann, indem sie Aktivitäten wie Atemübungen anbietet, um Stresssignale auszugleichen und frühzeitig auf Veränderungen der psychischen Gesundheit zu reagieren.