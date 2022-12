Der Startschuss ist gefallen. Apple Fertiger Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (kurz: TSMC) hat am gestrigen Donnerstag die Massenproduktion für die Fertigung von 3nm Chip gestartet. Diese dürften im kommenden Jahr ihren Weg in erste Macs und iPhone-Modelle finden.

TSMC startet Fertigung von 3nm Chips

Vor wenigen Tagen deutete sich bereits an, dass TSMC in dieser Woche die Massenproduktion für die Fertigung von Chips auf 3nm Basis startet. Wie Bloomberg zu berichten weiß, ist am gestrigen Tag tatsächlich die Massenproduktion für 3nm Chips angelaufen.

Begleitend zum Start der Massenproduktion gab TSMC-Chef Mark Liu zu Protokoll, dass TSMC die Chips auf seinem Campus in Südtaiwan produziert, und dass die Nachfrage nach der Technologie „sehr stark“ sei.

Chips auf 3nm Technologie haben den Vorteil, dass sie eine verbesserte Leistung gegenüber 5nm Chips bietet und gleichzeitig rund 35 Prozent weniger Strom verbrauchen. Wie eingangs erwähnt, rechnen wir damit, dass Apple im kommenden Jahr erste Chips auf 3nm Basis einsetzen wird. Ob dies bereits beim M2 Pro für kommende Macs der Fall sein wird, oder die Neuerung erst beim A17-Chip für die iPhone 15 Pro Modelle im Herbst zum Einsatz kommt, bleibt abzuwarten.

Zunächst lässt TSMC die 3nm Chips in Asien fertigen. Allerdings plant das Unternehmen ab 2026 die Chips auch in einer Fabrik in Arizona (USA) zu produzieren. Parallel dazu läuft natürlich bereits die Entwicklung von 2nm Chips.