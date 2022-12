Vor einem Monat war es noch nahezu unmöglich, ein iPhone 14 Pro zeitnah zu bekommen. Nach massiven COVID-19-Beschränkungen in der größten iPhone-Fabrik konnte Foxconn mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Zwar versucht Apples Auftragsfertiger immer noch, die Produktion auf volle Kapazität zu bringen, aber die Verfügbarkeit der iPhone 14 Pro Modelle hat sich bereits verbessert. So müsst ihr euch jetzt nicht mehr länger als rund zwei Wochen gedulden, wenn ihr das iPhone 14 Pro oder iPhone 14 Pro Max im Apple Online Store bestellt.

Produktion wird erhöht

Wie das Wall Street Journal berichtet, zeigt eine Analyse von J.P. Morgan, dass die Verfügbarkeit der neuesten iPhone Pro Modelle fast wieder normal ist. „Das Angebot verbessert sich und nähert sich langsam der Parität mit der Nachfrage“, schreibt J.P. Morgan-Analyst Samik Chatterjee in einer Nachricht an Investoren.

Der Lockdown in Zhengzhou endete vor einem Monat, aber das Foxconn-Werk in der Stadt wurde als „hohes Risiko“ eingestuft. Foxconn war verpflichtet, die Produktion in einem geschlossenen Kreislauf fortzusetzen, bei dem die Arbeiter bis zu einem Monat lang rund um die Uhr auf dem Gelände bleiben mussten.

Einigen Schätzungen zufolge beläuft sich der Produktionsausfall auf über 20 Millionen Geräte. Bereits Mitte November war Apple nicht mehr in der Lage, eine rechtzeitige Auslieferung zu Weihnachten zu garantieren. Apple gab sogar eine seltene Warnung vor Lieferengpässen heraus. Mittlerweile sollen viele der COVID-19-Beschränkungen im Werk aufgehoben und die Produktion auf etwa 70 % der vollen Kapazität gestiegen sein, was eine drastische Verbesserung gegenüber dem Vormonat darstellt.

iPhone 14 Pro Lieferzeiten

Da die Nachfragespitze für Weihnachtsgeschenke abgeklungen ist und sich die Produktion in China allmählich erholt, ist die Verfügbarkeit des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max wieder nahezu normal.

In den USA und China liegen die Wartezeiten für die Pro-Modelle auf den Apple-Webseiten bei etwa ein bis zwei Wochen. Auch in Deutschland hat sich die Lieferzeit merklich verbessert. Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass viele Pro-Modelle bereits in rund zwei Wochen geliefert werden. Vor Kurzem betrug die Lieferzeit noch fünf bis sechs Wochen. Bestimmte Pro-Modelle und Farben sind in einigen Apple Stores sogar zur sofortigen Abholung verfügbar. Die Non-Pro Modelle sind in der Regel sofort lieferbar.