Bereits im August 2021 kündigte Apple die Übernahme des klassischen Musikdienstes Primephonic an. Passend hierzu hieß es, dass Apple im Jahr 2022 eine eigene App für klassische Musik auf den Markt bringen wird und die Benutzeroberfläche von Primephonic mit zusätzlichen Funktionen ausstatten will. Leider mussten wir feststellen, dass „Apple Music Classical“ nicht wie geplant veröffentlicht wurde. Nun stellt sich die Frage, ob das Vorhaben bei Apple immer noch aktuell ist.

„Apple Music Classical“

Das Jahr 2022 liegt nun hinter uns, doch aktuell gibt es von „Apple Music Classical“ keine Spur. Dabei startete das vergangene Jahr erfolgversprechend. So gab es versteckte Hinweise auf eine neue Klassik-App in einer Beta-Version von Apple Music für Android. Auch im Code von iOS 15.5 und in einer XML-Datei auf Apples Servern gab es Verweise auf die klassische Erweiterung.

Zum jetzigen Zeitpunkt ist es jedoch unklar, ob die „Apple Music Classical“-App noch veröffentlicht wird oder ob die Pläne aufgegeben wurden. MacRumors hat diesbezüglich bei Apple nachgehakt, wartet jedoch noch auf eine Antwort. Wir halten euch auf dem Laufenden.

Streaming-Dienst für klassische Musik

Der Streaming-Dienst Primephonic wurde im September 2021 eingestellt, wobei die damaligen Abonnenten sechs Monate lang kostenlosen Zugang zu Apple Music erhielten. Sollte die neue Klassik-App jemals auf den Markt kommen, würde sie den ehemaligen Nutzern von Primephonic ein neues zu Hause für das Streaming von klassischer Musik bieten.

Apple kündigte an, die besten Funktionen von Primephonic zu übernehmen, darunter „bessere Browsing- und Suchfunktionen nach Komponisten und Repertoire“ und „detaillierte Anzeigen von Metadaten klassischer Musik“.

Primephonic hatte nicht nur für die Nutzer einen interessanten Ansatz, sondern auch für Künstler. Der Dienst entschädigte Künstler und andere Rechteinhaber mit einem einzigartigen Pay-per-Second-listened-Modell anstelle eines Pay-per-Play-Modells wie bei Apple Music oder anderen Streaming-Anbietern. Möglicherweise arbeitet man daran, ein geeignetes Auszahlungsmodell für die „Apple Music Classical“-App zu finden, was noch Zeit in Anspruch nehmen könnte.