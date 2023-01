Nachdem das Jahr 2022 jetzt hinter uns liegt, hat sich MacRumors einigen iOS-Funktionen gewidmet, die bereits für 2023 feststehen. Natürlich wird Apple noch viele weitere große Funktionen auf der diesjährigen WWDC vorstellen, doch vorerst können wir uns auf die bereits bekannten Neuerungen freuen. Mit dabei sind die nächste Generation von CarPlay, die erweiterte iCloud-Verschlüsselung und vieles mehr.

Security Keys

Die Beta von iOS 16.3 ermöglicht eine neue Funktion für Sicherheitsschlüssel (Security Keys) für die Apple ID. Mit Security Keys haben Benutzer die Wahl, Hardware-Sicherheitsschlüssel von Drittanbietern zu verwenden, um ihr Konto noch besser zu schützen.

Die Funktion ist in erster Linie für Benutzer konzipiert, die häufig aufgrund ihres öffentlichen Profils konzertierten Bedrohungen für ihre Online-Konten ausgesetzt sind, wie z. B. Prominente, Journalisten und Regierungsmitglieder. Für alle Nutzer, die sich anmelden, stärkt Security Keys die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Apple, indem ein Hardware-Sicherheitsschlüssel als einer der beiden Faktoren erforderlich ist. Die Security Keys Funktion wird laut Apple Anfang 2023 weltweit verfügbar sein.

Erweiterte iCloud-Verschlüsselung

Apple hat vor kurzem eine optionale Funktion für erweiterten Datenschutz (Advanced Data Protection) eingeführt, die die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung auf viele zusätzliche Bereiche von iCloud ausdehnt, einschließlich iCloud Backups, Fotos, Notizen, Erinnerungen, Sprachnotizen und mehr.

Die Funktion wurde in iOS 16.2, macOS 13.1 und anderen aktuellen Software-Updates nur für US-Nutzer hinzugefügt und wird laut Apple ab Anfang 2023 auch für weitere Länder verfügbar sein.

CarPlay der nächsten Generation

Auf der WWDC 2022 gab Apple eine Vorschau auf die nächste Generation von CarPlay. Das neue CarPlay wird stärker in die Hardware eines Fahrzeugs integriert. Durch die verbesserte Integration werden Nutzer zum Beispiel das Radio oder die Klimaanlage direkt über CarPlay steuern können. Mit der Verarbeitung von Fahrzeugdaten bringt CarPlay Geschwindigkeit, Tankfüllung, Temperatur und mehr auf die Instrumentenanzeige. Zu den Neuerungen gehört auch die Unterstützung für größere und zusätzliche Bildschirme.

Laut Apple werden die ersten Fahrzeuge mit Unterstützung für die nächste CarPlay-Generation im Jahr 2023 angekündigt. Mit dabei sind Hersteller wie Jaguar, Ford, Nissan, Land Rover, Mercedes-Benz und Acura.

Notruf SOS via Satellit in weiteren Ländern

Alle vier iPhone 14 Modelle unterstützen die neue Funktion „Notruf SOS via Satellit“, die es den Geräten ermöglicht, sich direkt mit einem Satelliten zu verbinden, um Textnachrichten an Notdienste zu senden, wenn sie sich außerhalb der Reichweite von Mobilfunk- und Wi-Fi-Abdeckung befinden. Der Dienst ist ab dem Zeitpunkt der Aktivierung eines iPhone 14 Modells für zwei Jahre kostenlos.

Notruf SOS via Satellit startete zuerst in den USA sowie Kanada, es folgten Deutschland, Frankreich, Irland und Großbritannien. Dieses Jahr soll die Funktion in weiteren Ländern freigeschaltet werden. Eine Liste der Länder, in denen die Funktion als nächstes verfügbar sein wird, hat Apple jedoch nicht veröffentlicht.

Web-Push-Benachrichtigungen

Apple hat angekündigt, dass iOS 16 und iPadOS 16 im Jahr 2023 eine Opt-in-Unterstützung für webbasierte Push-Benachrichtigungen erhalten. Die Funktion wird es iPhone- und iPad-Nutzern ermöglichen, Benachrichtigungen von Webseiten über Safari zu erhalten, genau wie Benachrichtigungen, die von Apps gesendet werden.

Apple Card Savings Account (nur USA)

Apple hatte im Oktober in den USA eine Ausweitung seiner Zusammenarbeit mit Goldman Sachs für eine neue Apple Card-Funktion angekündigt. In einer Pressemitteilung erklärte das Unternehmen, dass Nutzer der Apple Card ihre Daily Cash Prämien (Apples Cashback) automatisch auf ein „hochverzinsliches“ Sparkonto von Goldman Sachs einzahlen lassen können. Nutzer werden dabei in der Lage sein, den Stand dieses Sparkontos direkt in der Wallet-App zu verfolgen. Es fallen keine Gebühren, Mindesteinzahlungen oder Mindestguthaben an.

Apple gab an, dass die neue Sparkonto-Option „in den kommenden Monaten“ in den USA verfügbar sein wird. Das Sparkonto war in den Versionshinweisen für den iOS 16.1 Release Candidate aufgeführt, wurde aber nicht mit diesem Update eingeführt. Das Sparkonto ist auch in der ersten Beta-Version von iOS 16.3, die letzten Monat veröffentlicht wurde, nicht verfügbar.

Apples Kreditkarte wurde im Jahr 2019 in den USA eingeführt. In Deutschland und anderen Ländern lässt die Apple Card noch auf sich warten. Hinweise auf eine Markterweiterung gab es bereits einige, bisher hielt sich das Unternehmen jedoch zurück und konzentrierte sich auf den Heimatmarkt.

Apple Pay Later (nur USA)

Das auf der WWDC 2022 angekündigte Apple Pay Later ist eine Finanzierungsfunktion, die es qualifizierten Kunden in den USA ermöglicht, einen Kauf in vier gleiche Zahlungen über sechs Wochen aufzuteilen, ohne dass Zinsen oder Gebühren anfallen. Die Funktion wird in die Wallet-App integriert und für Einkäufe im Internet und in Apps auf dem iPhone und iPad verfügbar sein.

Zunächst machte es den Eindruck, dass die Funktion noch 2022 in den USA veröffentlicht wird, was jedoch nicht der Fall war. Auf der Seite mit den Funktionen von iOS 16 gibt Apple an, dass Apple Pay Later in einem zukünftigen Software-Update für qualifizierte Antragsteller in den USA verfügbar sein wird. Ein Release in diesem Jahr ist somit sehr wahrscheinlich.