Über zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass Apple das Spiel „Fortnite“ von Epic aus dem App Store schmiss. Epic hatte eine alternative im Spiel freigeschaltet und so bewusst gegen die App Store Regeln verstoßen. Auf diese Art und Weise wollten die Entwickler die Apple-Provision umgehen und mehr Geld in die eigene Tasche wirtschaften. Apple hingegen hatte kein Verständnis für die Vorgehensweise von Epic und sperrte das Entwicklerkonto. Dies wiederum hatte zur Folge, dass das überaus beliebte Spiel nicht mehr im App Store zu finden war. Nun teasert Tim Sweeney, CEO von Epic Games, per Twitter an, dass Fortnite im Laufe dieses Jahres wieder auf iOS verfügbar sein wird.

Epic CEO Tim Sweeney: „Fortnite wird 2023 aufs iPhone zurückkehren“

Apple und Epic liegen seit geraumer Zeit im Streit. Mehrere Klagen wurden seitdem eingereicht und Epic wirft Apple unter anderem vor, seine marktbeherrschende Stellung zu missbrauchen.

Nun deutet Sweeney per Twitter an, dass Fortnite im Jahr 2023 sein Comeback auf iOS feiern wird. Mehr Informationen hierzu liegen nicht vor, so dass nur darüber spekuliert werden kann, auf welche Art und Weise das Spiel den Weg zurück auf das iPhone und iPad finden wird. Wir können uns zunächst einmal nicht vorstellen, dass Apple oder Epic nachgeben, so dass das Spiel zeitnah wieder im App Store landet. Auch gilt es als unwahrscheinlich, dass ein Gericht kurz- bzw. mittelfristig ein Urteil fällig.

Bezieht sich Sweeney auf das Gerücht, dass Apple ab diesem Jahr alternative App Stores – zumindest in Europa – zulassen wird. Haben die Entwickler eine andere Möglichkeit gefunden, auf das iPhone und iPad zurückzukehren?