Apple TV+ kann einen namhaften Neuzugang begrüßen. Der bisherige Disney+ Marketing-Chef Ricky Strauss wechselt zu Apple und wird dort neuer Head of Apple TV+ Marketing.

Ricky Strauss wird neuer Head of Apple TV+ Marketing

Es gibt Zeiten, da verliert Apple namhafte Mitarbeiter und wiederum ein anderes Mal kann Apple einen neuen, namhaften Mitarbeiter auf seiner Gehaltsliste begrüßen. Dieses Mal konnte Apple einen „dicken Fisch“ an Land ziehen und sich die Diente von Ricky Strauss sichern. Wie Deadline berichtet, hat der bisherige Disney+ Marketing-Chef am heutigen Dienstag seine Arbeit als neuer Head of Apple TV+ Marketing aufgenommen.

Ricky Strauss verbrachte mehr als neun Jahre bei Disney, wo er bis dato als President of Programming for Hulu and Disney+ agierte. Zuletzt begleitete er die Einführung von Disney+.

In seiner neuen Rolle wird Strauss für Marketingkampagnen, kreative Werbung, Medien und Werbeaktionen für Originalserien und -filme bei Apple TV+ verantwortlich sein, der Dienst, der von Zack Van Amburg und Jamie Erlicht geleitet wird. Strauss wird Teil des Marketing-Kommunikationsteams von Apple unter Vice President Tor Myhren sein, wo er unter anderem eng mit den Programmleitern und den Leitern für Werbung und Awards zusammenarbeiten wird.

Bevor Strauss als President of Programming bei Hulu and Disney+ fungierte, war er Marketingpräsident der Walt Disney Studios und leitete die Marketingstrategie und -kampagnen für Disney-Filme, darunter Star Wars: The Force Awakens, Rogue One: A Star Wars Story, The Avengers, Captain America: Civil War, Guardians of the Galaxy, The Jungle Book, Cinderella, Maleficent, Beauty and the Beast, Frozen, Moana, Incredibles 2 und mehr.