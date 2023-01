Vor einem Monat war es noch nahezu unmöglich, ein iPhone 14 Pro zeitnah zu bekommen. Aufgrund von massiven COVID-19-Beschränkungen in der weltweit größten iPhone-Fabrik konnte Apples Auftragsfertiger Foxconn mit der Nachfrage nicht Schritt halten. Nachdem zuletzt die Produktion wieder hochgefahren werden konnte, operiert das Werk in Zhengzhou jetzt wieder mit annähernd voller Kapazität.

iPhone 14 Pro Lieferzeiten normalisieren sich

In der Foxconn-Fabrik in Zhengzhou, China, gab es in den letzten Monaten mehrere Probleme, unter anderem durch Lockdowns und Aufstände der Arbeiter. Die Probleme in der Fabrik waren so groß, dass der Analyst Ming-Chi Kuo seine Lieferprognose für das iPhone um 20 Prozent gesenkt hatte.

Foxconn ist für die Fertigung von rund 70 Prozent der von Apple verkauften iPhones verantwortlich. Entsprechend war Apple Mitte November nicht mehr in der Lage, eine rechtzeitige Auslieferung der Geräte zu Weihnachten zu garantieren. Nachdem sich zuletzt die Situation gebessert hatte und das Werk wieder zu 70 Prozent Produktionskapazität zurückgekehrt war, vermeldet nun Bloomberg, dass die wichtigste iPhone-Fabrik wieder zu 90 Prozent operiert.

Da die Nachfragespitze für Weihnachtsgeschenke hinter uns liegt und sich die Produktion in China erholt hat, ist die Verfügbarkeit des iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max wieder nahezu normal.

In den USA und China liegen die Wartezeiten für die iPhone Pro-Modelle auf den Apple-Webseiten bei etwa ein bis zwei Wochen. Auch in Deutschland hat sich die Lieferzeit deutlich verbessert. Ein Blick in den Apple Online Store zeigt, dass die Pro-Modelle bereits in rund ein bis zwei Wochen geliefert werden. Vor Kurzem betrug die Lieferzeit noch fünf bis sechs Wochen. Bestimmte Pro-Modelle und Farben sind in einigen Apple Stores sogar zur sofortigen Abholung verfügbar. Die Non-Pro Modelle sind schon seit längerem sofort lieferbar.