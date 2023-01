Zum Jahresstart meldet sich Analyst Jeff Pu mit verschiedenen Prognosen zu Apple Produkten zu Wort. Nachdem wir euch bereits über seine Einschätzung zu den sogenannten „AirPods lite“ informiert haben, geht es nun mit dem iPhone 15 Pro weiter. Demnach sollen das iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max über mehrere neue Funktionen verfügen, darunter ein Titan-Rahmen, berührungsempfindliche Tasten mit haptischem Feedback sowie mehr RAM.

Jeff Pu äußert sich zu iPhone 15 Pro

In einer aktuellen Investoreneinschätzung für die in Hong Kong ansässige Investmentfirma Haitong International Securities, spricht Analyst Jeff Pu über seine Erwartungen an die iPhone 15 Familie. Genau wie bei der iPhone 14 Familie soll es ein 6,1 Zoll iPhone 15, 6,7 Zoll iPhone 15 Plus, 6,1 Zoll iPhone 15 Pro und 6,7 Zoll iPhone 15 Pro Max geben. Insbesondere erwartet er, dass die Pro-Modelle über einen Titan-Rahmen und Solid-State-Lautstärke- und Power-Tasten mit haptischem Feedback verfügen, die von zwei zusätzlichen Taptic Engines angetrieben werden. Er erwartet auch, dass die Pro-Modelle 8 GB RAM besitzen. Bei den iPhone 14 Pro Modelle setzt Apple auf 6GB RAM.

Pu gab weiter zu verstehen, dass die iPhone 15 Pro Modelle von einem A17 Bionic-Chip angetrieben werden, der im 3nm Prozess von TSMC hergestellt wird. Gleichzeitig erwartet er, dass das iPhone 15 und das iPhone 15 Plus mit dem A16 Bionic-Chip und 6 GB RAM ausgestattet sein werden. Alle vier Modelle werden über einen USB-C-Anschluss und das Snapdragon X70-Modem von Qualcomm für 5G und LTE verfügen, so Pu.

Weiter heißt es in der Investoreneinschätzung, dass Apple beim iPhone 15 Pro Max ein Periskop-Objektiv für einen verbesserten optischen Zoom erbauen wird. Es ist nicht das erste Mal, dass ein Periskop-Objektiv mit dem iPhone 15 Pro Max in Verbindung gebracht wird. Bei den beiden Non-Pro-Modellen erwartet Pu eine 48MP Kamera, wie man sie derzeit beim iPhone 14 Pro vorfindet.

Auch den Verkaufsstart der iPhone 15 Familie will der Analyst bereits in Erfahrung gebracht haben. Es heißt, dass die neuen iPhone-Modelle ab dem 23. September erhältlich sein. Wie immer gilt, dass Apple-Gerüchte mit einer Portion Skepsis zu betrachten sind. Rund acht Monate trennen uns noch von der Ankündigung der neuen iPhone 15 Modelle. Bis dahin kann noch einiges passieren.