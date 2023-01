Apple könnte im Jahr 2023 der einzige große Hersteller sein, der die neuere und fortschrittlichere 3nm Prozesstechnologie einführt. Gleichzeitig ist unklar, ob sich dieser Fertigungsprozess derzeit für Qualcomm und MediaTek lohnt.

3nm Chips: Apple ganz vorne mit dabei

Digitimes berichtet, dass sich Qualcomm und MediaTek – zwei der größten Chiphersteller – derzeit uneins sind, ob sie im laufenden Jahr in die Fußstapfen von Apple und TSMC treten und mit der Produktion von 3nm Chips für Android-Smartphones beginnen.

Es heißt

Qualcomm und MediaTek haben jedoch noch keine klare Entscheidung darüber getroffen, ob sie in diesem Jahr dem 3nm Camp beitreten werden, obwohl beide hoffen, mit Apples Prozess-Upgrade für ihre mobilen Flaggschiff-SoCs Schritt halten zu können, so die Quellen weiter. Die Quellen betonten, dass unsichere Marktaussichten für Nicht-Apple-Handys und 3-nm-Herstellungskosten, die bereits 20.000 US-Dollar pro Wafer übersteigen, wahrscheinlich beide Handset-AP-Spezialisten davon abhalten werden, später im Jahr 3-nm-SoCs auf den Markt zu bringen.

Sowohl Qualcomm als auch MediaTek stecken in einem Dilemma, ob sie Apples Prozess-Upgrade auf 3nm in diesem Jahr folgen sollen. Insbesondere Qualcomm bietet Chips für mehrere High-End-Android-Smartphones, einschließlich Samsung-Smartphones. Der Bericht stellt fest, dass Qualcomm möglicherweise keine andere Wahl hat, als die 3-nm-Prozesstechnologie zu übernehmen, wenn Samsung mit der Konkurrenz von Apple auf dem Flaggschiff-Smartphonesmarkt Schritt halten will.

Apples Fertigungspartner TSMC hatte kürzlich die Massenproduktion für Chips auf 3nm Basis begonnen. Es wird erwartet, dass Apple diesen Fertigungsprozess bei den M2 Pro und M2 Max Chips für das kommende 14 Zoll und 16 Zoll MacBook Pro einsetzt. Auch der A17-Chip, der beim iPhone 15 Pro zum Einsatz kommen wird, wird auf der 3nm Technologie basieren.