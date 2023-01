Apple kündigt mit „Shape Island“ eine neue Stop-Motion-Serie für Kinder und Familien an. Wirkich lange müsst ihr nicht warten, bis die Serie ihre Premiere feiern wird. Am 20. Januar fällt bereits der Startschuss. Bereits zwei Wochen zuvor schickt Apple neue Episoden der dritten Staffel zu „Helpsters“ ins Rennen.

Neue Kinder- und Familienserie „Shape Island“ startet am 20. Januar 2023

Apple TV+ hat die brandneue Stop-Motion-Serie „Shape Island“ für Kinder und Familien mit den geliebten bekannten Stimmen von Yvette Nicole Brown („Disenchanted“), Harvey Guillen („What We Do in the Shadows“), Scott Adsit („30 Rock“) und Gideon Adlon („Blocker“) angekündigt. Basierend auf der international meistverkauften Trilogie der Shapes-Bilderbücher von Mac Barnett und Jon Klassen feiert „Shape Island“ seine weltweite Premiere am Freitag, den 20. Januar auf Apple TV+.

Diese clevere, lustige und inspirierende neue Stop-Motion-Animationsserie von Apple TV+ spielt auf einer bezaubernden Insel und lädt die Zuschauer ein, sich dem ernsten Square, dem unerschrockenen Circle und dem kniffligen Triangle bei ihren albernen Abenteuern anzuschließen, während sie Spaß haben, nach Antworten suchen und ihre Freundschaft aufbauen – während sie gleichzeitig lernen, wie man mit den Unterschieden des anderen umgeht. „Shape Island“ zeigt Kindern, dass Freundschaft viele Formen annehmen kann.

Neue Folgen: Helpsters – Staffel 3

Die ersten sieben Folgen von „Helpsters – Staffel 3“ stehen bereits seit einiger Zeit zur Ansicht bereit. Am 06. Januar schickt Apple TV+ frische Episoden ins Rennen.

Als Gast-Stars sind unter anderem Emmy-Gewinnerin Andrea Martin („Evil“), Emmy-Gewinner John Oliver („Last Week Tonight with John Oliver“), Emmy-Nominierte Tami Sagher („Search Party“), Nathan Lee Graham („Zoolander“), Mario Cantone („And Just Like That“), die für den Grammy Award nominierte Rebecca Naomi Jones („Genius“), Johnathan Fernandez („Gossip Girl“), Eugene Cordero („Loki“), Maulik Pancholy („Only Murders in the Building“), Sunita Mani („Spirited“), Emmy-Nominierte Ikechukwu Ufomadu („ZIWE“), Emmy- und Grammy-Nominierte Margaret Cho („Fire Island“), Grammy-Nominierte Alex Newell („Zoey’s Extraordinary Playlist“), Rebecca Henderson („Russian Doll“), der für den Grammy Award und Tony Award nominierte Ephraim Sykes („Ain’t Too Proud“), die für den Emmy Award nominierte Jackie Hoffman („Glass Onion: A Knives Out Mystery“), Danny Pudi („Mythic Quest“), Shannon Devido („Schwierige Menschen“) und mehr zu sehen.

Die gefeierte Serie folgt Cody und den Helfern, einem Team lebhafter Monster, die es lieben, Probleme zu lösen. Ob es darum geht, eine Party zu planen, einen Berg zu erklimmen oder einen Zaubertrick zu beherrschen, die Helpsters können sich alles ausdenken – denn alles beginnt mit einem Plan.