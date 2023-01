Eve Systems hat soeben im Rahmen der Consumer Electronics Show 2023 (CES) bekannt gegeben, dass noch im ersten Quartal 2023 mit Eve Door & Window, Eve Energy und Eve Motion die ersten Eve-Produkte mit vorinstallierter Matter-Firmware in den Handel kommen. Darüberhinaus wurde ein Nachrüst-Kit für bestehende Rollos sowie Motorvarianten für Wabenplissees und Jalousien, die die Produktfamilie Eve MotionBlinds verstärken, angekündigt.

Ab März 2023: Erste Out-of-the-box Matter-Produkte von Eve im Handel erhältlich

Knapp einem Monat ist es mittlerweile her, dass Eve erste Matter-Updates im Early Access Program für Eve Energy, Eve Motion sowie Eve Door & Window bereit gestellt hat. Parallel bekräftigte das Unternehmen noch einmal, dass die erste Matter-zertifizierte Eve-Produkte im ersten Quartal 2023 erhältlich sein werden. Nun gibt es den korrekten Fahrplan.

Eve Systems kündigt auf der morgen startenden CES 2023 die ersten ab Werk Matter-fähigen und -zertifizierten Produkte der Eve-Familie an, die Modelle Eve Door & Window, Eve Energy und Eve Motion. Die Geräte werden zu den ersten weltweit gehören, die Vorteile der Matter-Technologie wie Plug-and-Play-Interoperabilität und Plattformunabhängigkeit bieten, ohne dass sie dafür über ein Over-the-Air-Firmwareupdate aktualisiert werden müssen. Dank Matter werden die drei Geräte auf allen vier großen Smart Home-Plattformen funktionieren, also Apple Home, Google Home, Amazon Alexa und Samsung SmartThings.

Neuigkeiten zur Produktfamilie Eve MotionBlinds

Eve MotionBlinds Upgrade Kit for Roller Blinds – ausgezeichnet als CES 2023 Innovation Award Honoree – ist ein besonders nachhaltiges Produkt: Die Nachrüstlösung wertet gängige Dritthersteller-Rollos mit der zukunftssicheren Thread Technologie und dem unerreichten Funktionsumfang von Apple Home sowie der Eve App auf. Das Kit lässt sich einfach, ohne Verkabelung und Fachwissen installieren. Enthalten sind Träger, Blenden und ein Adapterset, mit dem sich die Motoren an die Rohre zahlreicher Rollo-Typen anpassen lassen.

Eve MotionBlinds for Honeycomb erweitert das Programm von maßgefertigten, über ein Netzwerk von Coulisse-Partnern angebotenen Beschattungslösungen. Dieser Motor ist die Grundlage für hochwertigen, multifunktionalen Wabenplissee-Sonnenschutz, der dank seiner Struktur nicht nur hervorragende akustische und thermische Dämmeigenschaften besitzt, sondern auch den Raum durch einen modernen optischen Effekt aufwertet. Eve MotionBlinds for Venetian kann Jalousien aus Holz und Spezialaluminium öffnen, schließen und die Lamellen horizontal oder vertikal justieren, je nach gewünschtem Grad an Licht, Schatten und Privatsphäre.

Zum Guten Schluss plant Eve im Zuge der Over-the-Air-Firmwareupdates Ende des ersten Quartals für alle Eve MotionBlinds Produkte eine kostenlose Aktualisierung zur Unterstützung von Matter zu veröffentlichen. Mit Eve MotionBlinds for Roller Blinds, in Zusammenarbeit mit Coulisse zur CES 2022 veröffentlicht, hat bereits eine erste Motorvariante die Zertifizierung erfolgreich abgeschlossen.

Preis & Verfügbarkeit

Die Matter-zertifizierten Modelle von Eve Door & Window, Eve Energy und Eve Motion sind ab 28. März über Evehome.com, Amazon und Apple erhältlich. Eve Energy kostet 39,95 Euro, Eve Motion und Eve Door & Window werden für 49,95 Euro angeboten.

Ebenfalls ab 28. März ist Eve MotionBlinds Upgrade Kit for Roller Blinds zum Preis von 199,95 Euro über Evehome.com verfügbar. Auf Eve MotionBlinds basierende, maßgefertigte Rollos, Wabenplissees und Jalousien werden über ein weltweites Partnernetzwerk von Coulisse vertrieben, das im Händlerverzeichnis auf motionblinds.com/eve gelistet ist.