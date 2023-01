Intel kündigte die Einführung seiner 13. Prozessorgeneration an, die vom Spitzenmodell Intel Core i9-13980HX angeführt wird, einem Laptop-Chip mit 24 Kernen und einer Taktfrequenz von bis zu 5,6 GHz. Intel bezeichnet den neuen Chip als den „weltweit schnellsten Mobile-Prozessor“.

Intel Core i9-13980HX

Apple verwendet keine Intel-Chips mehr in seinen Macs, mit Ausnahme eines Mac mini Modells und des noch zu aktualisierenden Mac Pro. Somit ist Intel jetzt ein direkter Konkurrent und tritt gegen Apples M-Chip-Serie an. Dabei hat Intel in der Vergangenheit relativ erfolglos versucht, sich mit Apple zu vergleichen. Vor allem bei der Energieeffizienz hinkt der Chip-Hersteller hinterher. Nun steht der nächste Anlauf an.

Intel gibt an, dass die 5,6 GHz Turbo-Boost-Taktfrequenz den neuen Core i9-Chip zum schnellste Mobile-Prozessor macht – mit 11 Prozent schnellerer Single-Thread-Leistung und 49 Prozent schnellerer Multitasking-Leistung im Vergleich zum Intel Core i9-12900HK-Chip der vorherigen Generation. Der Intel Core i9-13980HX verfügt über 8 leistungsstarke Kerne, 16 effiziente Kerne und 32 Threads sowie Unterstützung für bis zu 128 GB RAM.

Zusammengefasst wird der neue Intel Core i9-13980HX wahrscheinlich schneller sein als die aktuellen Apple Silicon Chips, ist aber für leistungsorientierte, stromhungrige Laptops gedacht, die nicht direkt mit Apples Mac-Produktpalette konkurrieren. Apple arbeitet an M2 Pro-, Max- und Ultra-Chips, die besser mit dem Intel Core i9-13980HX konkurrieren könnten.