Der Jahreswechsel 2022/23 liegt nun ein ein paar wenige Tage hinter uns. Dies nehmen o2 und Vodafone zum Anlass, um ein paar Eckdaten zum mobilen Daten-Feuerwerk zu teilen. Grundsätzlich verzeichnen beide Mobilfunkanbieter einen neuen Silvester-Rekord bei mobiler Datennutzung.

Vodafone: 40 Prozent Mobilfunk-Daten als beim Jahreswechsel 2021/22

Die Menschen in Deutschland haben zum Jahresbeginn deutlich mehr Daten verbraucht als in den Vorjahren. Vor allem im Mobilfunk sorgten Smartphone-Nutzer für einen deutlichen Anstieg und neuen Rekord – weil viele Anwender Silvester nach zwei Jahren Pandemie wieder außerhalb der heimischen vier Wände feierten – und sich dabei mit ihren Smartphones ins Mobilfunk-Netz einloggten. Allein zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens transportierte das Vodafone-Mobilfunknetz 280.000 Gigabyte Daten. Das sind 40 Prozent mehr als im selben Zeitraum vor einem Jahr. Damals waren es 200.000 Gigabyte. Beim Jahreswechsel 2020/2021 lag der Wert bei 175.000 Gigabyte. Anders als noch vor einigen Jahren wurden sämtliche Daten trotz der außergewöhnlich hohen Auslastung schnell übermittelt und Telefonverbindungen stabil und verlässlich aufgebaut.

Natürlich wurde im Vodafone-Netz auch telefoniert. Vodafone-Kunden führten fast 18 Millionen Gespräche zwischen 20 Uhr und 3 Uhr im Mobilfunk-Netz. Absolute Spitzenwerte gab es zwischen 0 und 1 Uhr. In diesen ersten 60 Minuten des Jahres 2023 telefonierten Vodafone-Kunden rund 6,5 Millionen Mal. Trotz der enormen Last: 99,8 Prozent aller Anrufe waren von Anfang bis zum Ende erfolgreich.

o2 Netz mit neuem Silvester-Rekord bei mobiler Datennutzung

Bei o2 glühten ebenfalls die Drähte. In der ersten Stunde des Jahres 2023 schickten Mobilfunkkundinnen und -kunden mit rund 570.000 Gigabyte so viele mobile Daten durch das o2 Netz wie nie zuvor an Silvester. Im Vorjahr waren es zu dieser Stunde 382.000 Gigabyte. Das entspricht einer Steigerung der Datennutzung von rund 50 Prozent. Traditionell verschicken Kundinnen und Kunden insbesondere in der ersten Stunde nach Mitternacht Glückwünsche über Messaging Apps wie WhatsApp. Sie teilen Fotos und Videos ihrer Feierlichkeiten über Social Media-Kanäle wie Instagram, Tiktok und Facebook.

Zudem nutzen die Menschen die Zeit für kurze telefonische Neujahrsgrüße. O2 verzeichnete in seinem Netz rund 13,2 Millionen Telefonate in der ersten Stunde nach Mitternacht. Über eine Million Telefonate davon wurden in der Bundeshauptstadt Berlin geführt. Im Schnitt dauerten die Telefonate nur etwas mehr als eine Minute (72 Sekunden).