Apple Fitness+ hat soeben bekannt gegeben, dass am 09. Januar die neue Trainingsart „Kickboxen“ und ein ein neues Meditationsthema rund um Schlaf starten wird. Darüberinaus wird der Apple Fitness- und Wellness-Service Künstler im Spotlight mit Beyoncé, neue Zeit fürs Gehen-Gäste sowie drei neue Trainer einführen.

Apple Fitness+ startet mit neuen Angeboten ins neue Jahr

Gute (sportliche) Vorsätze gehören zum Start in ein neues Jahr traditionell dazu. Um euch hierbei zu unterstützen, hat Apple zum Jahresanfang nicht nur eine neue Apple Watch Herausforderung gestartet, sondern auch neue Angebote rund um Apple Fitness+ aufgelegt.

Kickboxen

Ab 9. Januar wird Kickboxen in Fitness+ als neue gesamtkörperliche Cardio-Trainingsart hinzugefügt. Jedes Workout besteht aus einer bestimmten Abfolge von Bewegungen, bis hin zu einer letzten Runde, in der die soeben erlernten Bewegungen in einem einminütigen Intervall kombiniert werden. Es sind keine Geräte erforderlich, und die Trainingseinheiten dauern 10, 20 oder 30 Minuten.

Einführung der Meditation zum Schlaf

Meditation auf Fitness+ soll Nutzern helfen, Anspannungen zu lösen und Ängste abzubauen. Ein neues Meditationsthema, Schlaf, wird der Meditationsmediathek hinzugefügt und ergänzt die neun anderen Themen, einschließlich Ruhe, Dankbarkeit, Resilienz und Kreativität. Um Anwender:innen den Einstieg in Schlafmeditationen zu erleichtern, wird ein neues Programm, Einführung in die Meditationen zum Schlaf, hinzugefügt. Das Programm besteht aus vier 20-minütigen Meditationen, die mit fünf Minuten entspannender Musik enden.

Künstler im Spotlight mit Beyoncé

Die Künstler im Spotlight-Serie wird um neue Trainings mit Musik von Beyoncé erweitert, darunter Songs aus ihrem aktuellen Album RENAISSANCE. Am Montag, 9. Januar werden sieben neue Trainings mit der Musik der Sängerin in den Bereichen HIIT, Kraft, Laufband, Pilates, Radfahren, Tanzen und Yoga verfügbar sein.

Fitness+ wird außerdem zwei weitere Künstler im Spotlight-Angebote einführen: Foo Fighters am Montag, 16. Januar, und Bad Bunny am Montag, 23. Januar.

Weitere Neuheiten

Fitness+ wird neue Folgen von Zeit fürs Gehen einführen, beginnend mit der bekannten Schauspielerin Jamie Lee Curtis. Auf ihrem Spaziergang spricht Curtis darüber, wie wichtig es ist, die unerwarteten Momente des Lebens zu genießen, welche transformierende Kraft es hat, anderen in Not zu helfen, und wie der Tod einer geliebten Person des öffentlichen Lebens sie zu einem täglichen Ritual der Selbstreflexion geführt hat. Im Rahmen der fünften Staffel der Serie werden weitere namhafte Persönlichkeiten zu hören sein. Jede Woche kommen neuen Gäste hinzu.

Darüber hinaus wird Fitness+ zwei neue Sammlungen bieten, zusammengestellte Inhalte aus dem Fitness+ Katalog, die Anwender:innen helfen, ihre Ziele zu erreichen oder sich inspirieren zu lassen:

6 Weeks to Restart Your Fitness soll Nutzer:innen motivieren, sich eine neue Gewohnheit anzueignen, indem sie jeden Tag trainieren, und bietet eine perfekte Mischung aus Trainings, die Anwender:innen helfen, wieder fit zu werden. Verfügbar ab 9. Januar.

soll Nutzer:innen motivieren, sich eine neue Gewohnheit anzueignen, indem sie jeden Tag trainieren, und bietet eine perfekte Mischung aus Trainings, die Anwender:innen helfen, wieder fit zu werden. Verfügbar ab 9. Januar. Level Up Your Core Training mit 10- und 20-minütigen Core-Workouts, die durch den Einsatz von Kurzhanteln ein neues Level erreichen. Verfügbar ab 23. Januar.

Wie eingangs erwähnt begrüßte Apple Fitness+ auch drei neue Trainer. Die Thaiboxerin Nez Dally wird Kickboxtrainings leiten. Brian Cochrane für HIIT und Jenn Lau für Kraft stoßen ebenfalls zum Team hinzu.