Apple hat eine Reihe von englischen Hörbüchern veröffentlicht, bei denen die gesprochenen Texte vollständig von künstlicher Intelligenz generiert werden – und es klingt überraschend gut, allerdings auch ein Stück weit gewöhnungsbedürftig.

Hörbücher ohne menschliche Sprecher

Apple hat eine neue Initiative gestartet, um die Anzahl der im Store verfügbaren Hörbücher zu erhöhen. Das Unternehmen lädt unabhängige Autoren und größere Verlage dazu ein, ihre geschriebenen Bücher mithilfe von KI-Sprachsynthesemodellen in eine Audioform umwandeln zu lassen. Die entsprechenden Hörbücher sind zunächst ausschließlich in englischer Sprache verfügbar.

Apple kündigte das Programm Ende letzten Jahres an, und wie The Guardian berichtet, sind die ersten von der KI erzählten Bücher jetzt im Store erhältlich. In der Bücher-App sind die KI-Hörbücher mit dem Untertitel „Von Apple Books vorgelesen“ gekennzeichnet. Interessanterweise konzentriert sich Apple zunächst auf bestimmte Genres. Jedes Genre wird dabei von einer bestimmten KI-Stimme begleitet. Unter anderem gibt es Belletristik und Liebesromane sowie Sachbücher. Buchkategorien wie Science-Fiction oder Thriller werden noch nicht unterstützt.

Die Erzeugung des Hörbuchs erfolgt nicht automatisch mit einem Tastendruck. Tatsächlich kann es laut Apple etwa einen Monat dauern, bis ein eingereichtes Buch in synthetisierter Form zur Verfügung steht. Es ist anzunehmen, dass Apple und seine Partner die generierten KI-Titel vor der Veröffentlichung manuell auf ihre Qualität hin überprüfen, zumindest in der Anfangsphase.

Die Umwandlung eines Buches in ein Hörbuch mit KI-Erzählung erfolgt ausschließlich auf Opt-in-Basis. Der Autor muss die Rechte für die Produktion einer Hörbuchversion besitzen, und (vorerst) muss das Ausgangsbuch in englischer Sprache verfasst sein. Wenn eine KI-Version für Apple Books erstellt wird, dürfen die Autoren später eine von Menschen gesprochene Version produzieren und können somit weitere Hörbuchversionen mit anderen Vertreibern frei erstellen.

Die KI-Erzählung ist vor allem für kleine, unabhängige Autoren interessant, die nicht über das Kapital verfügen, um für menschliches Talent und den damit verbundenen Aufnahmeprozess zu bezahlen, der für die klassische Bucherzählung erforderlich ist. Apple stellt auf einer Sonderseite (inklusive Hörbeispiele) alle weiteren Informationen zur Verfügung.