In der EU müssen elektronische Geräte, die mit einem Kabel geladen werden können, ab dem Herbst 2024 über einen USB C-Port verfügen. Auch Indien hat sich einen verbindlichen Fahrplan für den Umstieg auf USB-C als Standardstecker zurechtgelegt. Allerdings wird der Gesetzgeber in dem Land nicht unbedingt so weit gehen, wie seine EU-Kollegen.

Ausnahmen für neues USB-C-Gesetz in Indien

Zuletzt erklärte ein Vertreter des indischen Ministeriums, dass die Regierung die Einführung von USB Typ-C als Ladeanschluss für elektronische Geräte wie Smartphones, Tablets und Laptops plant. Doch er merkte auch an, dass es Ausnahmen geben wird. Beispielsweise sollen preisgünstige Mobiltelefone (Feature-Phones) einen anderen Ladeanschluss verwenden können.

Ein Feature-Phone bietet einen geringeren Funktionsumfang als ein herkömmliches Smartphone. Typischerweise verfügt ein solches Gerät über eine Kamera, einen Organizer und MP3-Player. Zudem kann es einfache Spiele ausführen. Einen Touchscreen oder ein umfangreiches Betriebssystem wie Android bietet ein Feature-Phone nicht.

Womöglich wird es weitere Ausnahmen geben. So gab ein hochrangiger indischer Regierungsvertreter gegenüber Livemint an, dass es voraussichtlich auch bei Wearables und Hearables keinen USB-C-Zwang geben wird. Darunter würden dann auch das Ladecase der AirPods und das Apple Watch Netzteil fallen.

Der Quelle zufolge sind die Ausnahmeregelungen auf die Bedenken der Hersteller hinsichtlich der Kosten zurückzuführen, die mit den Änderungen verbunden sind:

„Für Mobiltelefone und Elektronikgeräte wurde der USB-Typ-C-Anschluss verpflichtend gemacht, und die Branchenakteure sind ebenfalls an Bord, aber für Feature-Phones, Wearables und Hearables haben die Interessenvertreter gesagt, dass die Kosten steigen würden“, erklärte die Regierungsvertreter.

Bis es zu einer Umsetzung kommt, wird jedoch noch einige Zeit vergehen. Indien wird seine Variante des USB-C-Gesetztes Monate später als die EU einführen. Für Smartphones ist in Indien der März 2025 geplant. Notebook-Hersteller sollen 3 bis 4 Monate länger Zeit haben, um die neue Vorschrift zu erfüllen.