Wo sind die guten alten Zeit hin, in denen man bis zu 50 Prozent Rabatt auf iTunes Karten bzw. App Store Karten erhielt? Zugegebenermaßen liegen die 50 Prozent schon ziemlich lange zurück, aber bis zu 20 Prozent Rabatt / Bonus-Guthaben erhielt man in den letzten Jahren gefühlt immer. Nachdem das Rabatt-Niveau Anfang dieses Jahres zunächst zurückgeschraubt wurde, entfielen die Rabatt-Aktionen mit der Einführung der neuen Apple Geschenkkarte komplett. Mittlerweile lassen sich Händler einen Umweg einfallen, um Kunden etwas Gutes zu tun. Aktuell erhaltet ihr bei Kaufland beim Kauf von Apple Geschenkkarten einen 10 Prozent Coupon. Das Ganze ist allerdings an ein paar Bedingungen geknüpft.

Kaufland: 10 Prozent Coupon beim Kauf von Apple Geschenkkarten

Vom heutigen Donnerstag (05. Januar 2023) und noch bis kommenden Mittwoch (11. Januar 2023) erhaltet ihr bei Kaufland einen Coupon von bis zu 10 Euro. Beim Kauf der 25 Euro Apple Geschenkkarte erhaltet ihr einen Coupon über 2,50 Euro, bei der 50 Euro Apple Geschenkkarte sind es 5 Euro und bei der 100 Euro Apple Geschenkkarte entsprechend 10 Euro.

An der Kasse müsst ihr beim Kauf der Apple Geschenkkarte gleichzeitig die Kaufland Card scannen lassen. Innerhalb von vier Tagen erhaltet ihr dann euren Coupon für den nächsten Einkauf. Jedes Kaufland Card Mitglied kann nur Einmali teilnehmen. Beim Kauf mehrerer Apple Geschenkkarten wird nur ein Coupon zugewiesen. Es zählt der höchste Kartenwert. Den Coupon könnt ihr nach Aktivierung und bei Erreichen eines Einkaufswerts über dem Couponwert einmalig bis zum 01. Februar 2023 durch Scannen der Kaufland Card an der Kasse einlösen. Beachtet in jedem Fall die genauen Bedingungen.