Am heutigen 05. Januar 2023 startet die diesjährige Consumer Electronics Show (CES). Dies nehmen zahlreiche Unternehmen zum Anlass, um Produktneuheiten vorzustellen, so auch Philips Hue bzw. die Muttergesellschaft Signify. Die kostenpflichtigen Philips Hue Sync TV App, die exklusiv für Samsung Smart TVs erhältlich ist, bietet eine nahtlose Lichtsynchronisation, die unter anderem mit nativen Apps wie Netflix oder Disney+ interagiert. Zudem hat Signify eine neue Wandleuchte und einen neuen Schalter angekündigt. Zudem macht der Hersteller noch einmal auf eine tragbare Tischleuchte aufmerksam, die bereits im vergangenen Jahr präsentiert wurde und im Februar hierzulande erhältlich sein wird.

Philips Hue Sync TV App für Samsung Smart TVs

Die neue Philips Hue Sync TV App synchronisiert Philips Hue Smart Lights mit allem, was auf dem Samsung TV zu sehen ist. So könnt ihr die immersive Lichtsynchronisation genießen, wenn ihr beispielsweise ein Spiel über eure Konsole spielt oder über Netflix einen Film schauen möchtet. Die App unterstützt alle Bildformate inklusive 8K, 4K und HDR 10+.

Dabei bietet die App verschiedene individuelle Einstellmöglichkeiten. Ihr könnt die Intensität der Synchronisation einstellen, die Helligkeit der Lampen anpassen, zwischen Video- und Gaming-Modus wählen oder den automatischen Start aktivieren.

ie Philips Hue Sync TV App ist kompatibel mit Samsung QLED TVs des Baujahres 2022 (ab Modell Q60). Über den Samsung TV App Store kann die App ganz einfach auf den jeweiligen TV heruntergeladen werden. Die App ist ab sofort erhältlich und kostet 129,99 Euro.

Neue Outdoor-Lampe: Philips Hue Resonate Downward-Wandleuchte

Im Januar bringt Philips noch ein weiteres Produkt auf den Markt. Die Rede ist von der Philips Hue Resonate Downward-Wandleuchte. Diese überzeugt mit einer Kombination aus elegant schwarzem Design und warm weißem bis hin zu farbigem Licht. Die Wandleuchte kann sowohl Farbe auf Veranden und Terrassen bringen als auch für einen warmen Empfang sorgen, wenn sie in der Nähe der Eingangstür platziert wird. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Clip kann der Lichtkegel der Leuchte so verengt werden, dass er auch an schmalen Wänden und Säulen seine pyramidenartige Form behält.

Verkaufsstart ist der 24. Januar 2023. Der Listenpreis? 119,99 Euro-

Weitere Neuheiten

Weiter geht es mit dem Philips Hue Tap Dial Schalter. Dieser ist derweil mit einer neuen Rundhalterung als Alternative zur quadratischen Wandhalterung erhältlich. Die Mini-Halterung ist kleiner als die Standardhalterung und kann überall dort befestigt werden, wo ihr es euch wünscht – entweder an der Wand wie ein normaler Lichtschalter oder eben an Schränken oder magnetischen Oberflächen wie dem Kühlschrank.

Der Philips Hue Tap Dial Schalter mit Rundhalterung ist ab dem 14. März 2023 verfügbar und schlägt mit 49,99 Euro zu Buche.

Zum guten Schluss macht Signify noch auf die tragbare Tischleuchte Philips Hue Go Portable aufmerksam. Diese wurde bereits im vergangenen Jahr vorgestellt und eignet sich etwa zum Lesen im Bett oder zum Essen auf der Terrasse. Dieses Produkt ist ab dem 21. Februar 2023 zum Preis von 159,99 Euro erhältlich.