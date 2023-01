Eine echte Überraschung stellt es nicht dar, dass sich Vodafone zum Jahresanfang von der MMS verabschiedet, immerhin hatten die Verantwortlichen bereits vor einem Jahr das Ende angekündigt. Nun möchte Vodafone noch einmal in Erinnerung rufen, dass am 17. Januar 2023 Schluss ist.

Vodafone verabschiedet sich 2023 von der MMS und Altlasten im Netz

Ab dem 17. Januar 2023 heißt es: Bye, bye MMS! Dass viele jetzt wahrscheinlich zuerst an die bunten Schokolinsen denken – und nicht an den „Multimedia Message Service“, der vor 21 Jahren erstmals das Versenden von Fotos und Videos über das Mobilfunknetz ermöglichte – könnte Nachweis genug dafür sein, dass der Abschied mit wenig Tränen verbunden sein wird. Die Abschaltung der MMS ist übrigens Teil von umfangreichen Netzmodernisierungs-Maßnahmen, die Vodafone stetig umsetzt. In den kommenden drei Jahren sind es fast 40.000 alte Netz-Elemente, die ersetzt oder abgeschaltet werden – auch um den Energiebedarf deutlich zu senken.

Übrigens: Die SMS, der Short Message Service, mit dem Textnachrichten verschickt werden, wird nicht abgeschaltet. Der SMS-Dienst funktioniert unabhängig vom MMS-Dienst und feierte im Dezember 2022 entspannt sein 30-jähriges Jubiläum.

Hand aufs Herz. Habt ihr regelmäßig MMS verschickt? Wir nicht.