Auf Apple TV+ tummeln sich mittlerweile zahlreiche Kinder- und Familienserien. Am heutigen Tag nimmt das Ganze seine Fortsetzung. Ab sofort steht der zweite Teil von „Helpsters – Staffel 3“ auf Apples Video-Streaming-Plattform bereit.

Cody und die Helpsters sind zurück

Seit dem Start von Apple TV+ am 01. November 2019 sind auch die Helpsters mit von der Partie. Im Mai letzten Jahres startete die dritte Staffel auf Apples Video-Streaming-Plattform. Seitdem stehen die ersten sieben Folge dieser Staffel bereit.

Am heutigen Tag schickt Apple TV+ den zweiten der dritten Staffel der „Helpsters“ ins Rennen. Die gefeierte Serie folgt Cody und den Helfern, einem Team lebhafter Monster, die es lieben, Probleme zu lösen. Ob es darum geht, eine Party zu planen, einen Berg zu erklimmen oder einen Zaubertrick zu beherrschen, die Helpsters können sich alles ausdenken – denn alles beginnt mit einem Plan.

Als Gast-Stars sind unter anderem Emmy-Gewinnerin Andrea Martin („Evil“), Emmy-Gewinner John Oliver („Last Week Tonight with John Oliver“), Emmy-Nominierte Tami Sagher („Search Party“), Nathan Lee Graham („Zoolander“), Mario Cantone („And Just Like That“), die für den Grammy Award nominierte Rebecca Naomi Jones („Genius“), Johnathan Fernandez („Gossip Girl“), Eugene Cordero („Loki“), Maulik Pancholy („Only Murders in the Building“), Sunita Mani („Spirited“), Emmy-Nominierte Ikechukwu Ufomadu („ZIWE“), Emmy- und Grammy-Nominierte Margaret Cho („Fire Island“), Grammy-Nominierte Alex Newell („Zoey’s Extraordinary Playlist“), Rebecca Henderson („Russian Doll“), der für den Grammy Award und Tony Award nominierte Ephraim Sykes („Ain’t Too Proud“), die für den Emmy Award nominierte Jackie Hoffman („Glass Onion: A Knives Out Mystery“), Danny Pudi („Mythic Quest“), Shannon Devido („Schwierige Menschen“) und mehr zu sehen.

In Kürze geht es übrigens mit der nächsten Kinder- und Familienserie auf Apple TV+ weiter. Dann startet die neue Stop-Motion-Serie „Shape Island“.